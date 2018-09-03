廣邀國民黨部主管晚宴為2020？ 朱立倫：中秋團圓

國民黨籍的新北市長朱立倫將於年底卸任，未來動向備受關注。（記者陳心瑜攝）

2018-09-03 19:46

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨籍的新北市長朱立倫將於年底卸任，未來動向備受關注。朱立倫今天晚上6時30分在板橋凱薩飯店，宴請他於2015至2016年擔任國民黨主席時的黨務一級主管與各縣市黨部主委，外界解讀是為2020選總統「預作整軍」，朱立倫步入會場前接受媒體訪問，表示去年和前年都選在中秋前夕和黨部同事聚一聚，不要太多政治解讀。

對於外界解讀設宴是為了2020暖身，朱立倫說，去年和前年中秋節前，都有跟老同事聚會，這周和國民黨務主管聚會，下周也將和市府退休同仁聚會，不要因為同事退休或分散各地，就忘了中秋團圓的意義，目的是和大家聚一聚，指台灣有太多政治解讀。

至於是否討論即將到來的2018大選？朱立倫回應，一定會聊到選舉的事情，「總是希望各地國民黨提名的候選人都能順利當選」。

時任國民黨秘書長的新北市副市長李四川也表示，市長每年都會宴請以前老朋友、好同事回來聚聚餐，不要有過多聯想。

朱立倫於2015年1月19日到2016年1月18日期間擔任黨主席，今天的飯局中，時任副主席的郝龍斌人在國外，而時任副主席的黃敏惠、副秘書長的盧秀燕因忙市長選舉未出席，其他像時任副秘書長的黃昭順、江政彥，組發會主委蘇俊賓、文傳會主委林奕華、行管會主委林祐賢以及前新北市黨部主委林新欽都有出席。

國民黨主席在去年改選後，朱立倫從去年7月初起至8月中止，在新任黨主席吳敦義就職之前，已先後邀宴國民黨團立委、藍營8位執政縣市長、為前總統馬英九暖壽、任國民黨主席時黨務主管、台北市政府前郝市府團隊、他擔任行政院副院長時期的閣員，引發外界聯想。

朱立倫今天晚上6時30分在板橋凱薩飯店，宴請他於2015至2016年擔任國民黨主席時的黨務一級主管與各縣市黨部主委。（記者陳心瑜攝）