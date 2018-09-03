爭議書《屠殺》在台出版：柯文哲移植用的器官來自法輪功

蝴蝶蘭文創獲《屠殺》一書作者伊森．葛特曼授權在台發行，出版社今日在媒體刊登全版廣告，文中指柯確知移植用的器官都來自法輪功。（圖翻攝自本報廣告）

2018-09-03 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）的著作《屠殺》一書，近期將在台灣發行，出版社「蝴蝶蘭文創」並在媒體刊登全版廣告摘錄書中內容，書中指柯文哲帶病人到中國進行器官移植，且確知所有器官都來自法輪功。此書4年前在國外出版時，正值台北市長選舉，曾造成台灣政壇熱議，而柯文哲已駁斥書中人物不是他，出版社在選前發行此書，並大動作刊登廣告，耐人尋味。

針對今日「蝴蝶蘭文創」刊登全版廣告，柯陣營尚未做出回應。

事實上，《屠殺》於2014年8月在國外已出版，時間點正巧是柯文哲初次參選台北市長期間，當年柯陣營就已嚴正否認，並寄存證信函給作者葛特曼。柯文哲當年則強調，他在台大醫院非負責器官移植手術，而是移植後照護，也沒到中國買賣器官。柯當時也駁斥，他沒有到中國談過任何器官買賣的事，認為作者伊森．葛特曼「玩火玩過頭」、「穿鑿附會」、「吹牛過頭」。

伊森．葛特曼當年也透過醫師黃士維發出聲明，指他沒說柯仲介器官買賣，是「英文理解不同」。

《屠殺》最近將在台灣出版，蝴蝶蘭文創在紙媒刊登全版廣告，並由蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝署名及作者授權書，廣告摘錄《屠殺》第九章上半段的內容，整理出伊森．葛特曼對柯文哲的專訪的4個重點，稱柯文哲從台灣帶不知道是台大醫院或是他私自接觸的病人，到中國進行器官移植，並明確指出，「柯文哲確知：所有的器官都會來自法輪功。」

文中也提到，柯文哲和中國活摘法輪功器官、販賣移植的組織「兩岸器官一家親」，所以，獲得中國人優惠價，器官取得成本減半。另外，還談到柯文哲企圖把自己設計的器官移植標準登錄系統賣給中國，但中國不想留下紀錄而拒絕。

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