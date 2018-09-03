指柯用法輪功器官移植爭議書將出版 柯P：吳祥輝是打手而已

4年前曾引發爭議外文書籍《屠殺》近期將在台灣發行，台北市長柯文哲今早受訪坦言已和台北市法務局討論此事。（記者方賓照攝）

2018-09-03 11:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕4年前曾引發爭議外文書籍《屠殺》近期將在台灣發行，出版社「蝴蝶蘭文創」並在媒體刊登全版廣告摘錄書中內容，書中指柯文哲帶病人到中國進行器官移植，且確知所有器官都來自法輪功。對此，台北市長柯文哲今早受訪坦言已和台北市法務局討論此事。至於會不會提告，柯沒有正面回應，僅兩度說重點是後面出錢的是誰，他知道吳祥輝（蝴蝶蘭文創負責人）是打手而已。

是否提告？柯沒正面回應

《屠殺》4年前在國外出版時，正值台北市長選舉，曾造成台灣政壇熱議，柯文哲已駁斥書中人物不是他，出版社在選前發行此書，並大動作刊登廣告，耐人尋味。

市長柯文哲今早受訪重申，4年前在電視辯論會上，也是最後一秒把作者的澄清信函拿出來，他解釋，器官移植是很專業的東西，都很好查，只要問台灣有做器官移植的醫生就知道。

柯：報導不對 作者答應若再版會修改

柯並苦笑稱，那個報導是不對的，當時作者也答應若再版會修改，「問題是那本書賣的很爛，根本不會再版」，現在對手拿的那個沒有改的中文版。

柯說，已和跟北市法務局長袁秀慧討論要不要提告，「我說他就在引誘我們去告他」，他直言這絕對不是蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝自己出錢刊登的，因為那個版面要一百萬以上。

媒體追問所以柯會提告嗎？柯沒有正面回應，僅強調重點是後面出錢是誰，我知道吳祥輝打手而已，反正拿錢辦事。

由於該全版廣告中，還出現「兩岸器官一家親」用詞，媒體問柯，會否認為連器官移植都扯到兩岸一家親，太偏頗？柯無奈說，台灣的選舉就是這樣，都用泥巴戰，我有在跟律師、競選團隊討論，看要怎樣處理。

至於有沒有可能是中國出資抹紅？柯只再次說，應該去追誰幫吳祥輝出錢的人是誰，他哪知道。

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