楊偉中生前最後留給台灣的一段話....

楊偉中（右）生前到韓國「民主人權」訪問，圖為他與素有韓國哲學大師（中）金容沃合影。左為「知韓文化協會」執行長朱立熙。（中央社）

2018-09-02 21:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕黨產會委員楊偉中為了救女兒而辭世，在去南太平洋度假前他剛參加「台韓人權教育課程研發團隊」，此行思思念念想去韓國民主聖地「光州」，可惜因颱風來襲而錯過，他在訪問團手冊留下，「為了人民幸福、社會公正、政治革新、國家自主，我們應堅定貫徹『人權乃臺灣立國的基石』的信念」。

楊偉中陪妻女出發到紐西蘭轉往庫克群島度假前，是受「知韓文化協會」執行長朱立熙推薦，參加「台韓人權教育課程研發團隊」的高中教師考察團，時間從8月19日至24日，此行跟他同寢室的朱立熙今臉書發文悼念楊偉中。

朱立熙坦言，自己是懷著無比的的歉疚與懊悔寫這篇悼文，如果楊偉中沒有參加韓國之行，今天情況也許就不一樣。

朱立熙說，5天行程楊偉中跟他同寢室，此行偉中最大的期望就是拜訪韓國民主聖地─光州，楊偉中對他說，光州就是亞洲離台灣最近的「民主聖地」，這趟是抱著朝覲聖地的心理，非去不可。

這趟「人權之旅」拜訪多處韓國的民主發展據點，也拜訪知名的韓國民主哲學大師金容沃，但因颱風攪局，全團受困濟州，結果無緣到光州，楊偉中在臉書感歎：人被颱風困在濟州，心卻在無緣的光州。

楊偉中後來在訪問團的手冊上留下寶貴的一句話，「為了人民幸福、社會公正、政治革新、國家自主，我們應堅定貫徹『人權乃臺灣立國的基石』的信念」。

朱立熙是楊偉中生前最後一個「非家人室友」，有最近距離的接觸，除了知楊偉中對家人時時刻刻的繫念外，兩人也有深談，特別是一路走來政治立場的轉變，最後被國民黨開除。

朱立熙相當敬佩楊偉中，朱說，偉中47年的人生，不論其政治立場如何轉變，就如同他最尊敬的南韓總統金大中所揭櫫的「以行動的良心」（행동하는 양심으로）。

朱立熙指出，楊偉中的轉變，不論被批評為搖擺或變節，但是就他在6天之間的近身觀察，其行動都是本諸良心、愛心、民主與人權。