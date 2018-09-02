網友製「王世堅旅館會員卡」 柯P：這個會比較暢銷

台北市長柯文哲今上午出席內湖再生家具特賣會活動前受訪。（記者方賓照攝）

2018-09-02 12:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「魔王級柯黑」民進黨市議員王世堅近期為反制「柯P認同卡」，大動作推出「柯黑卡」，卻被柯反酸「王應該推旅館會員卡」，暗諷曾深陷桃色風波的王世堅，不料卻真的有網友製作「王世堅汽車旅館會員卡」，還戲稱「一卡在手、房間我有、房型免費升等」。台北市長柯文哲今上午出席內湖再生家具特賣會活動前受訪，僅笑說「我猜這個會比較暢銷。」

媒體又問，近日媒體民調顯示柯支持度33.43％，領先丁守中的24.71％、姚文智的14.9％，其中姚雖一路墊底，但已從原先5%成長至14.9%，大幅攀升3倍，外界認為這是綠營基本盤逐漸歸隊徵兆。柯起先憋笑不答，媒體追問不相信這份民調嗎？柯才趕忙說「沒有啦！沒有啦！有沒有下一題可以問！」

針對「學姊」黃瀞瑩、市長室發言人林昆鋒明將正式加入競選團隊，但競選團隊內鬥爭議不斷，柯坦言這是海選的缺點，人員來自四面八方，協調就會比較困難。他也說，這次競辦領薪水的人少少的，怕被外界說用行政資源打選戰，所以有些市府人員這段時間就去領競辦的薪水。

至於競選總幹事傳將由小野出任，柯沒有正面回應，只說最近很忙，等議會質詢結束再談。