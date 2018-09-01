衝刺選情 國民黨中央助選團成軍

2018-09-01 10:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨因應今年九合一選舉而成立的「中央助選團」，今天上午舉行成立誓師記者會，分別擔任團長、名譽團長的黨主席吳敦義、前總統馬英九率部分成員以排排站的方式，營造全黨團結氣勢，馬英九致詞時表示，現在台灣水果無法銷往中國，原因就是對岸不考慮並拒收民進黨執政縣市的水果，至少在目前階段唯有國民黨的執政縣市水果才能銷往對岸，他特別提醒所有助選團成員，「那個地方有水果農，一定要讓他們知道，知所選擇。」

吳敦義則表示，民進黨執政2年來以違憲違法的不當黨產處理委員會對國民黨以最兇狠的態度清算鬥爭，蔡英文以總統身分還說這次是首度面對沒有黨產的競爭，可想其得意忘形，國民黨在艱困財務的狀況下面對選戰，全黨一定要奮發圖強。

吳敦義還說，民進黨執政2年來讓人民失望，他並舉823當天為例，強調那一天讓大家印象最深刻的情境就是金門縣在紀念823砲戰60週年，但同一天到金門縣的副總統陳建仁卻沒有對軍民表達敬意或感謝，而且當天嘉義、台南淹大水，蔡英文總統坐著「雄壯的雲豹甲車」到災區，被嘉義東石民眾「嚇」下車。

此外2年來台灣經濟也並沒有好，兩岸關係陷入「已讀不回」的困境，邦交國還經常斷交，因此國民黨會團結一致，發奮圖強，希望這次選舉能有明顯斬獲，2020才有更好的機會重返執政，撥亂反正。

民進黨副秘書長徐佳青日前在政論節目討論823炮戰60週年時，面對有人質疑府院黨高層未到金門參加紀念活動時說，823難道是民進黨與共產黨打仗？這句話今天被馬英九提出質疑，他說，當年823砲戰殉職官兵當中老兵佔55％，其他45％是充員，可見大家都有盡力，不應該區分藍、綠，這樣的說法「大家心裡都在淌血」，「怎麼這樣說呢！」

馬英九表示，他在各地輔選，聽到很多民眾心聲，鳳梨農、旅館業者都在抱怨賠錢，還有業者幾乎掉著眼淚「要我們回來」，有菜販跟他說兩岸關係要改善，民怨重重，而水果無法銷售中國大陸，他打聽的結果是對岸是不考慮民進黨的執政縣市，因此希望所有「中央助選團」成員都能了解，台灣水果如果要賣到中國大陸，至少這個階段只有國民黨執政的縣市，「那個地方有水果農，一定要讓他們知道，知所選擇。」

國民黨「中央助選團」成員共計72名，除了吳敦義擔任團長，馬英九、連戰、洪秀柱、朱立倫、吳伯雄等歷任前主席掛名譽團長，另外還設副團長、名譽副團長，副團長由副主席曾永權、郝龍斌以及多位已卸任或即將卸任的縣市長，包括台東縣長黃健庭、新竹縣長邱鏡淳、前台北縣長周錫瑋、前新竹市長林政則、前台中市長胡志強等人擔任，至於名譽副團長則由前行政院長陳沖、張善政、毛治國以及前立法院長王金平等「院長級人物」擔任。

原本國民黨還邀請前行政院長江宜樺擔任名譽副團長，但被婉拒，江宜樺日前受訪時解釋，自己已經離開政壇，衡量時間有限，無法有求必應的去全國助選。

至於其他數十位團員涵蓋卸任政務官、前立委、現任立委以及親藍的名嘴、學者，未來將依照各直轄市、縣市長參選人造勢需求，下鄉助講與輔選，國民黨並將提供一份「監督蔡政府失政全紀錄『空、轉、停、兩、年』」的文宣資料，做為這些助選團成員下鄉時參考的「相罵本」。