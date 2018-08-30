不滿中國施壓拿不到簽證 李昂曝內幕：被迫承認一中

2018-08-30 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕作家李昂近日參加旅行團，從巴基斯坦要進阿富汗，卻因「一中政策」被要求要到北京拿簽證才准放行，就連旅行社嘗試與北京溝通也吃了閉門羹，最後李昂一行人無奈打道回府，並在今（30日）回到台灣。李昂受訪時表示，很怕以後中國強迫台灣人拿「中國身分證」到北京辦簽證，藉此逼台灣人承認是「中國的一部分」。

據《三立新聞網》報導，李昂今搭機返回台灣，她無奈地說，之前從沒發生過這樣的事，過去簽證官常都瞄一眼就放行，但那天下午6點左右，旅行團一行人原本開心的去拿簽證，卻被告知「因為中國的關係，他們（阿富汗）不肯給簽證」，因此無法通行。

這時候碰巧遇到阿富汗駐巴基斯坦大使，大使得知此事也覺得很奇怪，但表示會替他們向北京溝通看看，請李昂等9人隔天中午再過來一趟。李昂心想，「那表示真的是北京的問題嘛！」隔天一行人再回阿富汗領事館希望能通行，但旅行團領隊和領事館人員談了2小時、經過層層面試後還是拿不到簽證，領隊無奈的說「因為中國不肯」，還透露要拿到簽證的話，就得跑到北京去辦。

李昂強調，她只是要去旅遊、去遊玩，根本沒要去做和外交相關的工作，這次把事情說出來是希望台灣政府與旅行社對此有個警惕。李昂還擔心的說，若以後中國強迫台灣人拿「中國身分證」到北京辦簽證，這樣不就「強調台灣是中國的」，這做法就是逼使台灣人承認自己是中國人。