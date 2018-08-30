馬英九：蔡英文傾心的「德國模式」也是核、綠共存

2018-08-30 10:45

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午到台北市東區的sogo百貨商圈發送「以核養綠」公投提案連署單，他強調，台灣要發展綠能，但不要放棄核能，可以說是「核綠共存方案」，過去國民黨執政時期就是這樣在做，而現在執政的蔡英文總統最傾心的「德國模式」，同樣也是一種跨國的核、綠共存，「德國要用法國的核能，法國用德國的綠能」，可見「核綠共存」已經是成熟的運作方式。

馬英九指出，自從上週在全台灣各火車站加強「以核養綠」公投連署活動後，成效不錯，目前已達十八萬份連署書，還剩下最後一哩路，希望能趁這幾天趕上來，他並強調，這是非常重要的連署，因為能源政策關係到台灣的未來，目前能源方向確實有很大問題，「以核養綠」的作法具有包容性，他希望大家都能支持，讓台灣的核能、綠能一起努力發展，「以核養綠，電力永續」。

對於媒體詢問國民黨新竹縣立委林為洲退出縣長選舉，是否他有居中協調？馬英九只說，「沒有啦，沒有啦」，大家一起努力。至於前立法院長王金平是否也有參與整合工作？馬英九說，「我不知道王院長也在做，我想很好，大家一起努力。」

馬英九表示，新竹縣與台南市整合成功，這是好的開始，也讓其他國民黨還沒有整合好的縣市，能夠有一個學習對象，國民黨只有團結才有希望，團結都不見得能夠打贏選戰，何況是不團結。

此外，被問到自己前往台東縣輔選時使用公務車，遭外界質疑，馬英九只說，「謝謝」，「一切依法辦理」。