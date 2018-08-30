獨自登記場面冷清 柯P：應該e化別浪費時間、人力

台北市長柯文哲為競選連任，今天上午8時許抵達台北市選舉委員會登記參選。（記者方賓照攝）

2018-08-30 09:24

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲為競選連任，今天上午8時許抵達台北市選舉委員會登記參選，相較上一屆有母親和太太相伴，這次柯文哲僅在競選辦公室成員陪伴與媒體簇擁下完成登記，現場連其他參選人都沒有，與對手姚文智、丁守中的姐妹會、全黨動員相比冷清不少。柯文哲還說，這應該要線上登錄，不用浪費時間和人力。

2014年柯文哲首次參選登記當時，不僅柯媽何瑞英、太太陳佩琪牽手溫馨登場，還有競選辦公室前總幹事姚立明貼身相隨。但柯文哲今天上午8時15分抵達台北選委會後，約8時半開始登記，僅約10分鐘的過程就完成，事前將支票交給隨扈大哥交代繳錢後，就回到選委會大樓前接受媒體採訪，全程僅有媒體和幕僚緊隨。

對於現場超過22家媒體採訪。柯文哲表示，有必要啦，這應該要線上登錄，用自然人憑證卡，反正資料庫連結，與內政部的資料部確認就好，這實在要改進。媒體追問，是否嫌中選會太落後？柯文哲澄清稱，不是啦，台灣是資通訊大國，整個政府要全面e化，這是他最近的感觸，線上登錄根本不用浪費時間、又浪費這麼多人來。

然而，相比姚文智與丁守中登記時，都有政治大咖助聲與支持者相挺，柯文哲的登記場面相形冷清。但柯文哲仍強調，如果可以線上登錄，一大堆人跑來幹什麼，他覺得整個國家慢慢要更有效率更平和。

至於為何不找大咖陪。柯文哲稱，「投票給我們的是人民。」他還說，整個台灣的政治文化要改變，他也不喜歡喊什麼「凍蒜」，這就沒用阿。

另就登記時間是否挑過？柯文哲說，他們這種西醫，對這種看日子什麼的，比較不有這種要求。

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