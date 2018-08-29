823救災 蔡英文、陳菊肯定國軍表現

2018-08-29 17:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕823豪雨造成南部縣市嚴重災情。兼任民進黨主席的總統蔡英文今於民進黨中常會中，肯定國軍弟兄全力投入第一線，在輸運災民、清理災區，國軍也都發揮正面團結力量；政院務必給予慰勉。中常委、總統府秘書長陳菊也呼應，肯定國軍投入，並提醒要注意災後退水後登革熱防治。

行政院副秘書長何佩珊今赴中常會報告。民進黨發言人吳思瑤會後轉述，蔡英文聽取報告後指示，行政院務必強化進行各項救災措施，儘速災區重建。蔡英文並提及，國軍清運死亡家禽和牲畜，還背老人家送餐，協助家園重建，令人感動，值得肯定。

何佩珊會中指出，這次0823熱帶低壓水災主因，來自於滯留及強降雨滯雨量超標。此次降雨就以嘉義朴子站、布袋最大，最大時雨量高達106mm，已經超過八八風災最大時雨量的99mm；最大3小時雨量高達285mm，也與八八風災3小時雨量283mm接近，顯見這次事件在短時間內造成災情是主要肇因。

何佩珊：積淹水1490處、調度抽水機151台

何佩珊說，此次淹水最嚴重幾個區域，以布袋鎮考試里為例，10年保護標準為243mm，但這次布袋雨量高達527mm，足足超出往年2.1倍。

針對災救作為，何佩珊表示，此次全台造成的積淹水地區高達1490處，已於今日完全退水；調度的抽水機具支援總計151台，這是台灣史上最大的一次調度工作。最受關切的嘉義縣東石鄉掌潭村已於昨夜23時完全退水，布袋鎮考試里十全駕訓班也於今日上午完全退水。

何佩珊表示，後續因應水災，行政院將於明院會由交通部、經濟部、農委會進行跨部會檢討報告，除肯定治水計畫有其必要性外，前瞻基礎建設的水環境計畫也有其必要性。後續行政部門也將依此基礎加速治理及維管工作。