辭民眾黨中央委員 黃珊珊：「財務部門重大疏失我責無旁貸」

民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不實風波，時任競總總幹事黃珊珊14日下午至台北地檢署提告會計師端木正。（記者王藝菘攝）

2024/08/14 17:45

〔記者張文川／台北報導〕民眾黨的總統競選總部報帳疑雲持續延燒，時任柯文哲競總總幹事、立委黃珊珊今辭去民眾黨中央委員職務，她下午現身台北地檢署控告會計師端木正，受訪表示她在競選時負責溝通協調各部分，財務部門發生重大疏失，身為總幹事的她當然責無旁貸，所以請辭中央委員，並將事件所有人員都移送中評會，尊重黨的最後決定。

黃珊珊說，現在最重要的是要趕快釐清查明真相，對於整個政黨受到的傷害，要有人負起政治責任，她還是希望大家相信民眾黨沒有任何人、也沒有必要、也沒有任何需要，去做所謂的虛假申報，現在有人已經犯了錯，就要盡快釐清責任。

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媒體詢問「調節」一詞的意思，黃珊珊說他們也一直問端木正，為什麼要虛報？端木說這是一種調節，黃珊珊從她律師的角度直接問端木正，「這是會計師可以做的事嗎？」端木沒有辦法回答，他也沒有否認自行調節，黃珊珊曾問端木，有沒有人指示？他說沒有。黃珊珊說她非常確定，這件事情端木正會計師一定要自己講清楚。

至於端木正在競總的申報權限，黃珊珊說是什麼時候開給端木正的權限，細節她不清楚，但因是競總委託他，他就是可以有幫忙繕打跟上傳的權限。

被問及台北地檢署今日持續針對京華城案傳喚多位證人，黃珊珊說，檢調已經在調查了，就靜待調查，北檢也都有傳訊相關的公務人員，一定會還大家清白。

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