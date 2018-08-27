林錫耀、陳金德陪同 陳歐珀登記拚縣長：讓宜蘭重返榮耀

陳歐珀今在縣政廣場提出政見，強調要讓宜蘭重返榮耀。（記者張議晨攝）

2018-08-27 13:13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨提名宜蘭縣長參選人陳歐珀，今在代理縣長陳金德、民進黨選對會召集人、黨內5合1鄉鎮市長、縣議員參選人以及逾400名支持者陪同下，於今早11點55分在宜蘭縣選委會完成參選登記，陳歐珀還提出6大面向，強調要讓宜蘭「重返榮耀」。

5合1大選登記作業今天起跑，立委陳歐珀今上午10點50分穿上棒球裝，率全縣12鄉鎮市長、縣議員參選人抵達宜蘭縣府。陳金德、林錫耀以及前縣長劉守成則在縣政廣場迎接，營造綠營大團結氣勢。

身著全套棒球戰袍的陳歐珀代表所有5合1參選人，在縣府廣場揮棒打擊，象徵年底將帶領所有參選人一起「擊出宜蘭全勝利」。

「宜蘭人要重返榮耀！」陳歐珀說，他是農家子弟，個性耿直，跟所有宜蘭人抱持共同信念，認真打拼一定能出頭。

陳歐珀今提出六大面向，包含「交通便捷」、「活力經濟」、「美善城鄉」、「多元教育」、「全齡福祉」、「廉能開放」等；他強調，六大面向共有18個課題，但他有72種解決方案，有能力可以讓宜蘭脫胎換骨。

至於國民黨提名的縣長參選人林姿妙，林錫耀今致詞時火力全開，指林姿妙，連簡單的問題都回答不出來，「我身為宜蘭人，很不好意思，還覺得痛苦」。

林錫耀直言，縣長要日理萬機，要做簡報、質詢還要短時間內就進入狀況，還得向中央反映宜蘭人心聲，若到時候主持會議時「支支吾吾」，做不出裁決要做什麼建設？希望選民用心想想，做出正確決定。

陳金德也說，宜蘭從陳定南時代至今從無到有，全台各縣市找不到這麼好的公共品質，要延續下去也指有陳歐珀做得到，「選民對政治人物的無情，是城市進步的象徵，但若選了一個不適合的人，則是墮落的開始」，盼選民全力支持陳歐珀。

「我們要逆轉勝！」陳金德坦言，宜蘭選情確實不好，但民調是動態性，即使不好也僅止於現在，他將以宜蘭五合一競選總部主委身分下達命令，各鄉鎮市提名人要全力爭取選民支持，另外，所有綠營「老兵」也要站出來，為宜蘭最艱苦一戰打拼，