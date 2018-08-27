林錫耀、陳金德陪同 陳歐珀登記拚縣長：讓宜蘭重返榮耀

陳歐珀今在縣政廣場提出政見，強調要讓宜蘭重返榮耀。（記者張議晨攝）
〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨提名宜蘭縣長參選人陳歐珀，今在代理縣長陳金德、民進黨選對會召集人、黨內5合1鄉鎮市長、縣議員參選人以及逾400名支持者陪同下，於今早11點55分在宜蘭縣選委會完成參選登記，陳歐珀還提出6大面向，強調要讓宜蘭「重返榮耀」。
5合1大選登記作業今天起跑，立委陳歐珀今上午10點50分穿上棒球裝，率全縣12鄉鎮市長、縣議員參選人抵達宜蘭縣府。陳金德、林錫耀以及前縣長劉守成則在縣政廣場迎接，營造綠營大團結氣勢。
身著全套棒球戰袍的陳歐珀代表所有5合1參選人，在縣府廣場揮棒打擊，象徵年底將帶領所有參選人一起「擊出宜蘭全勝利」。
「宜蘭人要重返榮耀！」陳歐珀說，他是農家子弟，個性耿直，跟所有宜蘭人抱持共同信念，認真打拼一定能出頭。
陳歐珀今提出六大面向，包含「交通便捷」、「活力經濟」、「美善城鄉」、「多元教育」、「全齡福祉」、「廉能開放」等；他強調，六大面向共有18個課題，但他有72種解決方案，有能力可以讓宜蘭脫胎換骨。
至於國民黨提名的縣長參選人林姿妙，林錫耀今致詞時火力全開，指林姿妙，連簡單的問題都回答不出來，「我身為宜蘭人，很不好意思，還覺得痛苦」。
林錫耀直言，縣長要日理萬機，要做簡報、質詢還要短時間內就進入狀況，還得向中央反映宜蘭人心聲，若到時候主持會議時「支支吾吾」，做不出裁決要做什麼建設？希望選民用心想想，做出正確決定。
陳金德也說，宜蘭從陳定南時代至今從無到有，全台各縣市找不到這麼好的公共品質，要延續下去也指有陳歐珀做得到，「選民對政治人物的無情，是城市進步的象徵，但若選了一個不適合的人，則是墮落的開始」，盼選民全力支持陳歐珀。
「我們要逆轉勝！」陳金德坦言，宜蘭選情確實不好，但民調是動態性，即使不好也僅止於現在，他將以宜蘭五合一競選總部主委身分下達命令，各鄉鎮市提名人要全力爭取選民支持，另外，所有綠營「老兵」也要站出來，為宜蘭最艱苦一戰打拼，
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民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀，今率黨內十二鄉鎮市長、縣議員參選人著棒球裝，從縣議會走到縣府登記。（記者張議晨攝）
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民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀（左）今由向縣府告假的代理縣長陳金德（右）陪同，到宜蘭縣選委會登記參選縣長。（記者張議晨攝）
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民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀今上午11點55分許完成縣長參選登記。（記者張議晨攝）
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民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀今在夫人徐慧諭及民進黨選對會召集人林錫耀、代理縣長陳金德、前縣長劉守成等人陪同下，上午11點55分許完成縣長參選登記。（記者張議晨攝）
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民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀（中），今在代理縣長陳金德（右起）、民進黨選對會召集人林錫耀、前縣長劉守成（左二）等人陪同下，上午11點55分許完成縣長參選登記。（記者張議晨攝）