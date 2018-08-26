柯P終場簽書會 陳佩琪發豪語盼明年換她

台北市長柯文哲及夫人陳佩琪今天（26日）連袂出席城市巡迴分享會最終站。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-26 16:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲新書「光榮城市」6月底上市，隨即展開北中南走透透簽書會，今天下午再度回到台北舉辦終場簽書會，選在距離北市府接近的信義誠品，逾400位柯粉塞爆場地，夫人陳佩琪也現身相挺。陳佩琪致詞笑稱，今天就是來分享先生的榮耀，發下豪語「希望有一天我也能站在這裡」，引發現場熱烈掌聲。

柯文哲簽書會今早10點30分開始發放號碼牌，250個號碼在10分鐘內就搶光光。不少死忠粉絲從昨天就開始排隊，其中3號的謝先生更是無役不與，每一場簽書會都有到場。

不過排得早不如排得巧，今天搶到頭香的夏小姐，早上10點多才從桃園趕到台北簽書會現場，當時號碼牌早已發放一空，沒想到真正的1號有事要走，索性把手上的號碼送出，讓原本撲空的夏小姐意外拔得頭籌。

而日前揚言要參選到底的國民黨中央委員王致雅，也低調現身簽書隊伍，面對媒體追問是否來尋求柯文哲支持、會不會簽「柯P認同卡」等問題，王致雅僅不斷說，「今天是親子活動，謝謝」，不願多談。

柯文哲致詞時表示，他常說自己努力的目標就是建立對的社會，政府是可信的、公務人員是服務人民的、司法是公平的、法律是給人民遵守用的、警察是抓壞人的、監獄是關有罪的人，很多人聽了會說這是廢話，但他就會反問「我們的國家現在是這樣嗎？」並自嘲，如果司法是公平的，他就不會來當台北市長了，引發現場一片熱烈笑聲和掌聲。

柯還譏指，最近參加一個警察局慶生會，他當時說，警察算是台灣最被信任的幾個職業之一，其他還有醫生、老師，「你們（指警察）是被這社會最信任的團體，然後抓了犯人，再交給社會最不信任的檢察官跟法官處理。」現場柯粉紛紛鼓掌叫好。

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