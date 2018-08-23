蔡英文是師姐？ 柯Ｐ：我只是書僮好不好

台北市長柯文哲23日上午在市政府接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-23 12:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受《財訊》專訪，諷「民進黨養虎為患」，爆料當年幾乎所有綠營政務官都一對一家教教他，再去教總統蔡英文，自誇「青出於藍」。今有媒體問柯，民進黨副秘書長徐佳青昨上政論節目時則說，柯這樣子的說法，等於是和民進黨站在敵對位置，柯則回說「我都沒有把他當敵人，為什麼要把我當敵人？」

柯文哲今受訪表示，每天講這麼多話，吃飯有時候不小心都會牙齒咬到舌頭了，講話重點是互信基礎，你要每個字句去挑，天啊，太困難了。

由於徐佳青也提到，蔡英文總統2012年就選過總統，要算輩分也是柯文哲的「師姐」。柯文哲回說「我也沒有去和她爭什麼」，「我只是書僮好不好」。

媒體追問，覺得當初教得好嗎？柯表示，還不錯啊，至少撐過前兩年。但對於外界批評，若是教得好，今天就不是這樣子？柯打馬虎眼說，當年教的大部分都是技術性的題目，像是公車路線等，教得蠻技術性的題目。

此外，對於年底選舉，柯文哲高喊「兩岸一家親」，卻讓時代力量、社民黨、綠黨是否要和柯合作而陷入內亂？對此，柯文哲無奈指，「你也不能把這個怪在我頭上啊」，他做了一百件事情，那也不見得人家每件事情都會同意。

柯強調，人都是一個光譜，講一百件事情，有時候你同意90件，有時候同意幾件，政治上不要認為人家一定百分之百和你一樣。

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