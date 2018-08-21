永續發展目標 陳建仁：台灣自訂第18項非核家園

2018-08-21 20:31

〔記者李欣芳／台北報導〕為了建構國內永續發展資訊與資源交流平台，「永續發展目標聯盟」今天正式成立，副總統陳建仁致詞時指出，在聯合國訂的17項永續目標之外，台灣因應時空環境的需要，也訂出第18項無核家園目標，這項目標不僅適時適地，也需要全力以赴達成。

由企業、政府機關、學研機構及非政府組織等跨領域利害關係人共同發起成立「永續發展目標聯盟」，今天在交通部集思會議中心舉行成立大會，包括陳建仁、行政院長賴清德、環保署長李應元、工商協進會理事長林伯豐、歐洲經貿辦事處處長馬澤璉等人都出席共襄盛舉。

永續發展目標聯盟主席簡又新指出，聯合國永續發展目標共有17項（指消除貧窮等17項），在經濟社會環保面上包山又包海、不容易達成，須要政府、產業、研究機關及NGO一起努力才有可能完成，永續發展目標聯盟成立的動機及目標就是如此，相信「眾志成城」、有大家一起努力就能達成目標。

賴清德說，行政院全力推動台灣永續發展，已擬出台灣永續發展草案，希望未來行政院推動的各項政策，能切和聯合國永續發展的17項目標及169具體細項目標，讓台灣不僅進步，也能和國際接軌。

賴揆說，台灣欠缺共同平台把力量整合朝既定目標邁進，永續發展目標聯盟今天在簡又新的登高一呼之下成立，他有信心大家能互相合作共襄盛舉，讓台灣未來越來越好。

陳建仁指出，永續發展是人類的願景，也是對後代子孫共同的責任，聯合國在2015年提倡永續發展目標，這目標已經成為各國施政方針，身為世界一份子，台灣責無旁貸。

陳建仁說，聯合國前秘書長潘基文曾指出，在各國達成承諾的同時，也要仰賴企業支持才能讓永續發展目標成功，強調企業支持重要性，永續發展目標聯盟的成立，正展現國內結合產官學各界與NGO組織合作推廣永續發展的決心及倡議，共同朝向國家社會與企業的永續發展目標邁進。