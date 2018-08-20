小英台美產業論壇同框州長 台網友大讚、5毛崩潰跳腳

總統蔡英文在當地時間19日出席台美商業論壇。（圖擷自「蔡英文Tsai Ing-wen」臉書）。

2018-08-20 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「同慶之旅」過境休士頓，在當地時間19日召開台美產業論壇，路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）也特別趕來出席與會，並在論壇上宣布與台灣簽署駕照相互承認協定。許多台灣網友見狀紛紛大讚，「總統這次出訪蠻讚的」、「這次出訪收穫頗大，不錯喔」，但也有很多中國網友崩潰，不斷跳針留言。

蔡英文今在臉書PO出多張出席台美商業論壇的照片，包含路易斯安那州州長愛德華茲與德州聯邦眾議員強生（Eddie Bernice Johnson）也一同出席共襄盛舉。蔡英文表示，「這兩年多來，台美之間的投資和貿易越來越熱絡。在過境休士頓期間，我們召開了台美產業論壇，跟來自美南各地的台商和企業交流，包括路易斯安那州長愛德華茲也特別出席」。

蔡英文也強調，她相信透過更多的互動交流，台美關係將會不斷的提升。蔡英文臉書貼文被轉貼到PTT後也引起網友熱烈討論，許多台灣網友紛紛留言大讚「這次出訪收穫頗大，不錯喔」、「說實在蔡英文這趟是蠻屌的...」、「小英是真的把總統職責做得很好」、「帥啦 蔡英文加油，讓支那畜崩到心臟病」、「這趟重點不在友邦啊！好猛！」、「這次規格真的歷史之最！總統代表國家，總統加油」、「小英棒棒 有沒有看到台美國旗並列啊五毛們」。

但也有不少中國網友看到照片氣到崩潰，不斷跳針留言「總統見州長好比美國總統見中國的省長一般，根本沒什麼好吹的」、「省長見州長，很對價呀！」、「殊不知對象只是一個小小的州長而已」，還有人說要禁止愛德華茲入境中國，更崩潰直呼，「抵制路易斯安納州，共產黨打砸燒起來」。中國網友崩潰的言論也讓台灣網友直呼，「看到5毛崩潰成這樣，就代表蔡總統這件事做得很對」。

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