北五堵新鎮4200萬規劃費墊付案 基隆藍綠議員吵翻

2018-08-17 14:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府在議會提出「北五堵國際研發新鎮計畫」4200萬元規劃費墊付案，今天上午在大會中提出討論，民進黨議員指這個計畫是基隆決定要向上發展還是向下沉淪的關鍵，今天不做明日一定後悔；國民黨議員認為不是反對計畫，但是要市府更完整的配套及規劃，才能讓預算過關，否則只是浪費錢，紙上談兵。由於議員唇槍舌戰一上午，將待下午由市長林右昌親自說明，看能否說服議員讓預算通過。

根據市府說帖指出，基隆市五堵地區到汐止附近的倉儲區、工業區等土地使用不高，市府規劃將基隆河谷廊帶的倉儲區、工業區等轉型為研發新鎮。初步規劃總面積71.14公頃，產業用地面積有42.69公頃。產發處估計，總計資額達1069億元，每年產值將達1730億元，創造就業人數3萬4000多人，總規劃費4200萬元，經濟部已同意補助2520萬元，市府自籌1680萬元。

民進黨議員蘇仁和表示，北五堵以南現在多是倉儲區，空地居多，私有地占7成，政府不能放任隨便亂蓋，一定要好好盤點，現在市府要開始整理規劃，為何要反對呢，這個計畫牽涉到日後七堵區的發展，是難得的機會，4200萬元一定要通過。

民進黨議員林明智說，這計畫就是最重要的鍊金術，未來基隆要轉型靠此計畫，未來會有期中期末報告可說明清楚，但現在不做，何時要做。議員洪森永表示，多數議員是贊成的，今天不做，明天後悔。施世明說，這是要決定基隆要向上發展還是要向下沉淪的關鍵，大家應該要支持。

議長宋瑋莉表示，應有更完善計畫及各局處統合來執行，國民黨議員曾紀嚴說，本案牽扯到很多局處，應由市長報告清楚再說；議員莊榮欽表示，贊成北五堵研發新鎮，但質疑說帖中描述的，可創造3萬多個就業機會？會有投資1千多億？要市府詳細說清楚，贊成招商引資，帶動基隆的發展，只是質疑是否灌水。

議員張耿輝則認為，不分黨派都支持此計畫，但不要像以前的規劃案都是紙上談兵，規劃費要先給，但牽扯很廣，應好好規劃施行。