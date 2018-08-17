馬英九南下合體盧秀燕 力挺三項連署公投

2018-08-17 11:35

〔記者許國楨／台中報導〕前總統馬英九今天陪同國民黨籍台中市長參選人盧秀燕掃街拜票，同時針對「反空污、反深澳、反核食公投」的公投連署表達力挺態度，馬英九說，為了保護人民健康，國民黨支持這三項公投，希望能夠順利通過，讓政府在處理這些問題時更有後盾。

馬英九今天上午在立委江啟臣、顏寬恒與前台中市長胡志強等人陪同下，與台中市長參選人盧秀燕一同到台中市西屯區水湳市場掃街拜票，隨後並在大福里活動中心參加反空污、反核食與深澳電廠的公投連署活動。

馬英九表示，這三項連署中，空污與深澳電廠是要保護人民的肺，核食是要保護胃，都是為了人民的利益及健康，因此國民黨支持這三項公投，也希望能夠順利通過，讓政府在處理這些問題時更有後盾，這是最大的期待。

針對媒體問到關於85℃風波以及中國實施台灣人民居住證等問題，馬英九表示，85℃是無辜的，不論是哪一個總統到該店，開店的人都應該很開心，另中國實施居住證是其內部的做法，如果對台灣人民有益的話不是壞事，他並不認為有虹吸效應，要看自己（指政府）是否能提出有效辦法。

此外針對近年來，台灣許多人才被聘到香港、新加坡，因為中國最近將門檻降低，開始有人往中國發展的問題，馬英九則認為政府和民間應思考怎樣留下人才，不是光去擔心人才外流，這才重要。

盧秀燕指出，過去台中好山好水好空氣，以良好的天候與空氣聞名，但這幾年以來民進黨的能源政策錯誤，以至於現在烏煙瘴氣，對台中市民的健康殘害很大，呼籲鄉親透過公投的方式，對於用煤發電的方式造成空污殘害健康表示意見。

胡志強則說，國民黨注重民生、民意與健康，因此三個公投連署一定要過，尤其盧秀燕是反空污的健將，有她台中將藍天再現，而台中人現在最不滿交通路平與淹水問題，他的任期最後三年台灣大道都不再淹水，希望下一任市長可以做得更好。