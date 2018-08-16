馬英九參加慰安婦銅像揭幕！沼田幹夫拜會 吳敦義這樣說…

前總統馬英九（左著西裝者）參加台南市慰安婦銅像揭幕。（資料照，記者王俊忠攝）

2018-08-16 17:27

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九日前參加在國民黨台南市黨部旁舉辦的慰安婦銅像揭幕典禮，並要求日本政府道歉賠償，日本台灣交流協會聲明「令人極為遺憾」，日台交流協會駐台代表沼田幹夫今天下午到國民黨中央黨部拜會國民黨主席吳敦義，就馬英九出席慰安婦銅像揭幕儀式表達一些「意見」，吳敦義則回應，「希望未來中華民國與日本能更穩定和善地交流。」

國民黨今天下午主動發布新聞稿指出，吳敦義在會中說，歷史是不能遺忘，過去所發生的戰爭，留下很多痛苦的記憶，但也是奠定未來和平的基礎，從歷史中得到教訓與啟發，才能真切渴望世界和平穩定發展，台灣曾經發生的慰安婦事件，是真正確實存在，希望日本政府能夠正視，面對歷史事實，清楚地還原這段歷史真相，並了解是否還有其他受害者，還給慰安婦應有的道歉與補償。

吳敦義並說，他了解馬英九是一位正直、善良，懂得感恩的人，過去一直關心慰安婦事件，這次參加台南慰安婦銅像揭幕儀式，與其主政時期興建八田與一銅像紀念園區的態度一致，「歷史不能被遺忘，更要向前看。」

吳敦義並強調，非常珍惜台日雙方友誼，過往九二一大地震日本對台灣的援助，之後日本遭遇福島海嘯事件，台灣向日本伸出援手，這都是彼此相互關心，而在馬英九任內推動的「東海和平倡議」下，台灣也與日方簽訂台日漁業協定，這些都是雙方良好互動的具體例子。