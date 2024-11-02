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    國民黨推恢復公投綁大選 周軒分析背後驚人目的

    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    2024/11/02 13:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會下週一將排審公投法修正草案，國民黨立委羅智強提案主張恢復「公投綁大選」，外界解讀修法旨在為「反廢死公投」做準備。對政治工作者周軒表示，這三位一體，如果都過，國民黨之後發動公投，很有機會讓賴清德總統2026年就要下台了。

    立法院2019年6月三讀通過公投法修正案，將公投與大選脫鉤，並於每2年投票一次。羅智強於上會期提出公投修正草案，刪除現行「每2年舉辦一次公投」規定，並重新恢復公投綁大選。周軒在臉書PO文表示，兩天後，也就是11/4（一），立法院即將開始進入深水炸彈區，最大顆的深水炸彈，公投法。

    周軒指出，國民黨內政委員會召委徐欣瑩，周一排了公投法修法的審查，細看目前排進議程的版本，其中，賴士葆、羅智強的版本，非常驚悚，主要有三點：1. 如果針對公投結果三個月內，總統或行政單位沒有提出方案應對，總統或行政機關首長要下台。2. 公投的效力從兩年變為四年。3. 公投綁大選復僻。

    周軒直言，這三位一體，如果都過，國民黨之後發動公投，很有機會讓賴清德總統2026就要下台了。

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