再批中火二期環評過關 盧秀燕：能源集中易遭攻擊、傷害國家安全

台中市長盧秀燕（中）說，中火能源集中易引起敵人攻擊、傷害台灣國家安全。（記者黃旭磊攝）

2024/11/02 12:04

〔記者黃旭磊／台中報導〕台電台中電廠二期新建燃氣機組計畫環評，於10月30日審查通過，台中市長盧秀燕今天痛批環評過關，大量能源過度集中，「若被破壞那是引起全國傷害，不要傷害中部人的健康跟肺，也不要傷害台灣的國家安全」，呼籲中央一定要慎思（評估增1座燃氣機組，需拆1座燃煤機組作法），趕快找出增氣拆煤方法。

中火燃氣機組二期於10月30日環評審查通過，將增加4部燃氣複循環機組，外加第一期2部燃氣機組和現有的10部燃煤機組，盧秀燕不滿未達成市府要求「增氣減煤、建一至少要拆一」等減少燃煤機組要求。

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盧秀燕今天前往霧峰區光正國小，主持67週年校慶暨老舊校舍（禮堂）拆除動土儀式時表示，到現在為止，沒看到中央具體或白紙黑字承諾，再次提醒中央，過去中火一期是增一氣拆一煤，這樣空污才會減少維持平衡，第二期增加4部燃氣機組卻沒有減煤，強烈表達不能犧牲中部人健康，污染我們環境然後來做國家發電。

盧秀燕表示，特別提醒中央對中火部署不利國家安全，國家安全上位計畫能源必須分散，不能集中，現在中火連一期增加6部機組，加上原來10部，一共有16部機組，已經是全台最大電廠、還是全世界最大電廠，能源過度集中易引起敵人攻擊，遭受攻擊後，台灣地區電力安全就會受到大面積破壞。

盧秀燕說，若中火遭到破壞，國家就有缺電問題，這樣亂糟糟的能源政策還污染中部人的空氣，影響市民健康，危害國家安全也導致國人危險，請中央一定要慎思，短期內趕快找出增氣拆煤方法，不要傷害中部人的健康跟肺，也不要傷害台灣的國家安全。

至於中火二期環評審查通過後，台中市府是否提出行政訴訟表達異議，盧秀燕表示，正在研究（表達異議方式），對於司法系統不樂觀，從最近大法官的作為大家都看得出來，對於司法沒信心還是會研究要走的（訴訟或其他方式）程序。

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