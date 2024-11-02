美韓「2+2」會談關切中國對台軍演 外交部：共同捍衛台海和平穩定

外交部。（資料照）

2024/11/02 12:10

〔記者方瑋立／台北報導〕美國、韓國近日在華府召開外交及國防「2+2」部長級對話，會後聯合聲明強調維護台海和平穩定，並關切中國環台軍演的挑釁舉措，重申支持和平解決兩岸議題；外交部今（2）對此表達高度肯定與歡迎。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與韓國外交部長趙兌烈及國防部長金龍顯於美東時間10月31日在華府召開「2+2」對話，雙方會後聯合聲明，重申台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並關切中國挑釁舉措，尤其是近期升高緊張局勢的環台軍演。

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美韓雙方一致同意中國不應再採取任何可能破壞台海和平穩定的行動，並重申支持和平解決兩岸議題、強烈反對任何企圖片面改變印太水域現狀的行徑，布林肯也在美韓「2+2」會談記者會上，重申維持台海和平穩定的重要性。

外交部今對美、韓二國高層接連公開傳達此堅定立場、關切中方環台軍演行徑，表達歡迎與肯定，外交部並指出，此為美韓首度將對台海和平穩定的重視納入「2+2」會談聯合聲明，也是雙方於上（10）月30日召開第56屆「安全諮商會議」後，再次重申台海和平穩定的重要性。

外交部強調，面對威權國家強化協作、破壞和平穩定與國際秩序，我國將持續與美韓等理念相近國家合作，共同捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。

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