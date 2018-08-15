魚池鄉公告為邵族傳統領域 林明溱：縣府不配合

針對南投縣魚池鄉全鄉被劃入邵族傳統領域，縣長林明溱憤慨表示，縣府將不配合。（記者張協昇攝）

2018-08-15 14:42

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣魚池鄉民代表會不滿全鄉被公告劃入邵族傳統領域，鄉代會主席張德林憂心衝擊地方建設與發展，15日率20多名鄉代等地方人士至縣議會陳情。南投縣長林明溱表示，中央在公告邵族傳統領域時未與縣府商量，完全不尊重地方，他得知魚池全鄉被劃入邵族傳統領域就一肚子火，此舉如同土匪、無法無天，既然如此，他也認為此公告無效，縣府將不配合、不遵守。

南投縣議會今召開臨時會，魚池鄉民代表會主席張德林不滿全鄉被原民會公告劃入邵族傳統領域，與20多位郷代等地方人士在開議前向議長何勝豐及縣長林明溱陳情，議員謝明謀、陳淑惠及蕭志全也到場關切。

張德林說，魚池鄉漢人與邵族數百年來和平相處，雖然全鄉鄉民有1萬6000多人，邵族只有300多人，但漢人從未歧視邵族同胞，邵族人民該享有的福利也都沒有少，不知政府為何為討好邵族，賦予他們如此大的權利而造成族群對立，儘管原民會表示只針對面積2.5公頃以上須環評的公有土地大型開發案，才要經邵部落會議通過，但勢必影響地方建設與發展，以孔雀園BOT觀光飯店開發案來說，就因邵族反對，可能讓鄉民失去許多工作機會。

何勝豐則指出，南投是觀光大縣，南投縣觀光命脈之一的日月潭又位於魚池鄉，雖然政府應保護原住民權益，但全鄉都劃入邵族傳統領域也相當不合理，在不違法情況下，他也認同並會要求縣府對此公告不予理會。