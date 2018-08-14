今天空軍節 F-16高空高速翻轉秀國旗畫面超經典

F-16新任特技教官林暄期（前）及前任特技教官林育生（後）在空中操演，林育生在高空翻轉飛行時秀出有歷任特技飛行員的簽名國旗。（瘋狗輪提供）

2018-08-14 21:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕空軍嘉義基地8月11日為慶祝今天814空軍節，舉辦營區開放活動，吸引許多民眾和軍事迷拍照；資深軍事迷「瘋狗輪」今天說，空軍F-16戰機公開操演特技過去多採單座機，8月11日最特殊、最罕見的是由編號「6814」的F-16雙座機公開表演，前座是新任特技教官林暄期少校，後座是前任特技教官林育生中校，林育生在F-16高速飛行及翻轉時，用雙手秀出有歷任特技教官簽名的國旗，象徵世代傳承，堪稱是F-16特技操演的經典畫面。

F-16在8月11日操演時，飛行速度快，並多次進行高難度操演課目，一般民眾用肉眼或拿相機、手機，無法看到或拍到僅出現短短幾秒的國旗，持專業相機和長鏡頭的攝影愛好者才有機會捕捉到畫面；有軍事迷說，這次F-16在空中特技表演時由飛官操演特技課目，高速翻轉時秀出國旗，堪稱是「難度最高」的國旗秀。

追拍戰機已16年的瘋狗輪說，今天是814空軍節，空軍在811公開展演，安排編號「6814（恰好為空軍節日期）」F-16雙座機、前任教官林育生在高速飛行及翻轉過程秀出歷任教官簽名的國旗，新任教官林暄期單手操機另一手比出帥氣手勢，並進行特技教官交接儀式，處處都感覺到慶祝空軍節的巧思。

F-16新任特技教官林暄期（右）及前任特技教官林育生（左）拿著歷任特技飛行員的簽名國旗。（瘋狗輪提供）

F-16新任特技教官林暄期（前）及前任特技教官林育生（後）在空中操演，林育生在高空飛行時拿起歷任特技飛行員的簽名國旗。（瘋狗輪提供）

F-16新任特技教官林暄期（前）及前任特技教官林育生（後）在空中操演，林育生秀出歷任特技飛行員的簽名國旗。（瘋狗輪提供）