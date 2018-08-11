與楊文科跨黨派合體？ 謝文進澄清：不涉選舉

2018-08-11 13:19

〔記者王駿杰／新竹報導〕國民黨新竹縣長參選人楊文科9日與新竹市議會議長、無黨籍市長參選人謝文進跨黨派合體，提出縣市合作跨域治理的構想，引發外界「棄許（許明財）保謝」的揣測；對此，謝文進今臨時召開記者會澄清，指他當天前往縣議會拜訪，原始動機只是想討論、解決大新竹的垃圾、水源等公共議題，這是整體市政的發展，不涉選舉事務。

謝文進指出，他去竹縣拜訪議長張鎮榮的原始動機只是「為民謀福」，他從政多年，發現新竹人一直無法兌現想喝好水的願望，不時有人問他，「頭前溪中上游有生活廢水丶垃圾汙染，在下游取水過濾給人喝，安全嗎？」

謝文進說，他請教專家，得到關鍵的解決方法是「縣市合作」，因此才連繫縣長邱鏡淳、縣議長張鎮榮，當天原本是場「閉門會議」，後來張鎮榮認為若要解決大新竹的公共議題，縣長參選人也應該要在場一起了解，才會另邀楊文科來。

謝文進說，當天討論的內容涵蓋喝好水丶垃圾處理丶改善交通丶撥用公有地等議題，全與民生有關，應該跨區域跨黨派合作處理，不料一起達成的共識卻刺激國丶民兩黨的地方首長參選人，讓他對邱鏡淳、張鎮榮與楊文科感到很抱歉。也建議國丶民兩黨的地方首長參選人心中不要只想著選舉利益或一黨之私，應多多為了民眾一起來討論民生議題。

楊文科選擇與謝文進跨黨派合體，而非與許明財連線，已成為地方人士茶餘飯後的討論話題，此舉不但讓許明財團隊發出聲明，指「楊文科和其他非黨籍參選人大談縣市共治，對國民黨造成的傷害，他要嚴重譴責」。連民進黨新竹縣長參選人鄭朝方也揶揄楊文科「相信大新竹的選民已經一頭霧水。」