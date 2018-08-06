談務實台獨 賴清德：民進黨的台灣前途決議文

賴揆在今日播出的Yahoo TV節目專訪表示，他所謂的務實台獨，其實就是民進黨的台灣前途決議文，內容就是「台灣是一個主權獨立的國家，它的名字叫中華民國，與中華人民國共和國互不隸屬」。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-08-06 13:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕對於東京奧運正名公投，民眾呼籲行政院長賴清德拿出務實台獨工作者的態度，而不要是「佛系台獨」；對此，賴揆在今日播出的Yahoo TV節目專訪表示，他所謂的務實台獨，其實就是民進黨的台灣前途決議文。

賴揆指出，務實台獨是民進黨的台灣前途決議文，民進黨的台灣前途決議文，就是台灣是一個主權獨立的國家，它的名字叫中華民國，與中華人民國共和國互不隸屬，台灣前途只有2300萬人民可以決定。

賴揆提及，目前民間社團有發動日本東京奧運正名，用台灣隊名稱也沒有錯，紀政小姐她3次參加奧運，當時的名稱都用台灣。

賴揆說，不過之前有個洛桑協議，台灣的名稱是中華台北，所以民間的力量，政府都予以尊重，也感謝日本友人對台灣的關心。

賴揆談及，根據洛桑協議協定，台灣參與奧運名稱就是中華台北，相信很多人不滿意，但是目前狀況是這樣，這個時候運動選手參賽很重要，這個權利要保護住，但民間力量的推動，「這個我們都支持，我們都尊重，因為這是台灣社會很珍貴的力量。」

多數人談到自己國家，若是學術性有些場合會用中華民國，不過，一般場合都還是用台灣，國際奧會已經指出用中華台北，民間力量和政府還是有些不同，民間力量政府給予尊重。