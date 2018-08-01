東亞青運主辦權被拔 綠黨團提案：台中市議會譴責中國

台中市議會民進黨團提案要求議會譴責中國取消東亞青運，並呼籲國民黨參與連署。（記者張菁雅攝）

2018-08-01 11:56

〔記者張菁雅／台中報導〕2019第一屆東亞青年運動會因遭中國打壓而取消台中市主辦權，台中市議會民進黨團今日召開記者會表示，黨團正式提案，要求以台中市議會名義譴責中國，並支持台中市政府提出申復，同時呼籲包括國民黨在內，不分黨派議員一起參與連署，共同為台中市發聲。

民進黨團總召李天生指出，針對東亞青運主辦權遭取消一事，台中市長林佳龍日前已向東亞奧會提出申復，並召開國際記者會向國際發聲；而台中市議會身為台中市最高民意機關，不能置身事外，更應該如實反映全體市民及青年選手們的心聲，因此民進黨團今日會正式提案，要求以台中市議會名義譴責中國取消2019東亞青運，支持台中市政府提出申復，並歡迎包括國民黨在內，不分黨派的議員同仁參與連署。

李天生也說，有人將東亞青運主辦權遭到取消，怪罪於民間發起的東奧正名公投及紀政，然而，「中國的打壓不需要理由」，本週又傳出中國施壓取消在台灣舉辦的亞洲U19青年冠軍盃橄欖球錦標賽主辦權，所幸並未得逞，難道紀政也擔任這項錦標賽的顧問嗎？如果沒有，把東亞青運被取消歸咎於東奧正名公投及紀政，將是幫中國打壓找理由。民進黨團呼籲，在此時刻應不分黨派，團結一致，切莫附和中國，成為中國在台灣的打手。

台中市議會國民黨團書記長李中則表示，民進黨「自己捅的簍子自己補」，對於東京奧運中華台北更名問題，國際奧會已表明洛桑協議不變，民進黨團應先回應這件事。