獨家》全力打好選戰 楊文科請辭新竹縣副縣長

新竹縣副縣長楊文科證實已經請辭，任期到7月31日。（記者黃美珠攝）

2018-07-29 13:50

［記者黃美珠／竹縣報導］專心打選戰，也避免縣府被指行政不中立，國民黨新竹縣長提名人、現任副縣長楊文科遞辭呈，任期將到七月卅一日，八月起離職，他說自己用破斧沉舟的心情，準備全力打好選戰。

楊文科說，決定請辭主要是表示他參選縣長的決心，同時要向縣民表示他的承諾。因為只有破斧沉舟才能再造方舟，沒有傘的孩子才能奔跑，所以他決定要全力以赴爭取新竹縣長的勝選。至於黨內雖有同志要離開，但是他仍希望對方能跟他一起攜手同心奮鬥，為國民黨的勝選團結，這是他的希望，他覺得對方是有智慧的。

未來的縣政，他會秉持苦民所苦、民之所欲常在他心的想法，所以決定要給青年人一個希望，要設青年的權責單位，由他來輔導青年的創業就學婚姻育兒結婚等等，讓新竹縣的年輕人有希望。年輕人有希望了，國家就會有希望。

另外因為他也要照顧老、中、青、幼，所以他決定要續發老人年金、營養午餐、鄰長津貼等福利，但也依舊要做好開源節流，因為只有做好財政，才能兌現前述措施。

至於請辭副縣長這事，楊文科說，他心裡是坦然的。因為時機也到了，這個時候請辭可以表達他最大的決心，也可以跟公部門切割，不會讓縣府被誤會行政不中立。

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