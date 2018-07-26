下月實施！準公共化托育補助 賴揆拍板每人每月6000元

2018-07-26 13:18

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今年5月宣布少子化對策，將擴大發放育兒津貼、托育補助，他今天上午在行政院院會後進一步公布「我國少子女化對策計畫」，其中0到2歲幼兒送給保母或私托的托育補助，將直接補助給家長，每月6000元，全國均一，至於中低收入戶8000元、低收入戶1萬元；2-5歲幼兒若到與政府簽約的準私立幼兒園，一般家庭每月付費不超過4500元、第3名子以上子女每月不超過3500元，6都以外縣市8月起全面實施，明年8月擴及全國。

賴揆今天主持院會通過教育部提報為期5年的「我國少子化對策計畫」。賴清德會後率領教育部長葉俊榮、衛福部長陳時中、行政院主計長朱澤民、政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka ）召開記者會宣布。

政院方案共分為托育及育兒津貼兩大部分，在公共化教保服務方面，0-2歲，送托公共托育家園或公設民營托嬰中心，一般家庭補助每月最高3000元、中低收入每月最高5000元、低收入戶最高每月7000元，第3名以上子女每月再加發1000元；2-5歲，就讀公立幼兒園，家長免繳學費，非營利公共化幼兒園者，一般家庭不超過3500元、第3名以上子女每月不超過2500元，低收入戶和中低收入戶則免繳費。至於實施期程，0-2歲補助今年8月起實施、2-5歲減免費用則是今年8月於非六都縣市先行辦理、明年8月擴及全國。

至於幼兒送至簽約保母及私立托嬰中心者，一般家庭補助6000元、中低收入戶每月8000元、低收入戶每月10000元，第3名以上子女每月加發1000元，於今年8月起實施；2-5歲簽約私立幼兒園部分，一般家庭每月付費不超過4500元，第3名以上子女不超過3500元，中低與低收入戶子女則免繳學費，今年8月起由非六都縣市先行辦理、明年8月擴及全國。

在育兒津貼部分，綜所稅未達20%、未領取育嬰留職停薪津貼、未接受公共、準公共化托育服務的家庭，0-2歲一般家庭可領2500元、中低收入戶每月4000元、低收入戶每月5000元，第3名以上子女每月加發1000元；2-4歲一般家庭每月2500元、第3名以上子女每月加發1000元。0-2歲部分，今年8月起實施、2-4歲則是明年8月實施。

行政院表示，近期將與個別縣市協商，協助地方訂出落日等退場方案，已有桃園等數縣市向行政院提交的落日期程，多數縣市表明願意配合中央退場，讓育兒津貼全國發放標準一致。

目前桃園市是0到3歲幼兒每月發放3000元的育兒津貼，桃園向政院提交的落日期程訂為110年1月，也就是在110年1月1日以後，桃園的育兒津貼將調整為與中央一致。