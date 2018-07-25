如何評價對手侯友宜？ 蘇貞昌：讓選民評論

2018-07-25 19:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午接受電台專訪，主持人詢問如何評論對手國民黨新北市長參選人侯友宜？蘇貞昌說，應該讓選民評論，市長朱立倫和侯友宜做了8年，自己當台北縣長8年，選民可以比較，為未來新北市的4年做出好的選擇。

蘇貞昌提到，政治有政黨的攻防，那是在中央，中央有政黨競爭，但是地方建設不分藍綠及政黨，「修一條橋、蓋一條馬路，還分什麼藍綠？」

蘇貞昌回憶說，當年他擔任台北縣長，就是不分藍綠，公平、溫暖地照顧地方，所以競選連任時，大家不分藍綠支持他，29個鄉鎮贏了24個，只輸永和、中和、新店及汐止，連任後他也不分藍綠，徹底解決汐止淹水問題，還在中永和地區蓋雙和醫院。

「我今天出來不是為了藍綠或政黨輸贏，我想做事！」蘇貞昌強調，他沒有批評朱立倫和侯友宜，只是點出現狀、就事論事，他只想要改變現狀，告訴市府哪些地方要做到，或者是做得不夠好。

如何評價侯友宜？蘇貞昌回應，「我沒有評論，讓選民評論。」 朱立倫、侯友宜做8年、他也做8年，他希望把現在進步不夠快的地方催促快一點，自己不敢批評什麼，只是讓選民多一個選擇。

蘇貞昌也向選民喊話，「感謝新北市民當年接納我、扶起我，無論這場選舉你要做什麼選擇，希望大家為未來新北市的4年，做一個好的選擇。」如果有機會讓他擔任新北市長，他要讓新北市脫離現在的後段班、贏別人！