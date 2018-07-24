食品未解禁國民黨發起「反核食公投」日本駐台代表：深感失望

2018-07-24 16:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨今天舉辦「反核食公投連署」造勢活動。日本駐台代表沼田幹夫今天對此表示「深感失望」。沼田幹夫說，福島災區民眾為了報答台灣，正不分晝夜努力邁向復興，但這時候，食品管制措施卻被「政治處理」，令人非常遺憾。而台灣在毫無科學根據下持續此措施，他也直言將對日本與台灣的友好關係造成傷害。

中國國民黨副主席兼秘書長曾永權今天與副主席郝龍斌、台北市長候選人丁守中、台北市黨部主委黃呂錦茹等人，共同出席台北市輔選督導會報以及「反核食公投連署」造勢活動。

沼田幹夫透過日台交協表示，對於國民黨就日本食品進口台灣的管制措施發起公民投票連署的相關報導，「本人深感失望」。

沼田幹夫說，日本僅希望台灣朋友也能吃到在日本國內流通的安全食品，而這正是對於至今仍飽受負面風評所苦的福島縣等日本災區民眾的支援。他強調，日本人及日本政府絕對不會忘記台灣朋友在311大地震之際所展現的深厚情誼，特別是福島等地的災區民眾為了報答各位的厚意，首先要向大家展現自己復興後生氣蓬勃之姿，災區的人們正不分晝夜努力邁向復興之路。而值此之時，如此問題卻被以政治問題來處理，實在令人感到非常遺憾。

沼田幹夫也向台灣政府喊話說，在毫無科學根據下持續如此進口管制措施，相信對日本與台灣的友好關係將造成傷害，「衷心希望台灣的有識之士能夠冷靜地判斷」。