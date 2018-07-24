「鬼畫符」罵人？ 南投首件競選看板被破壞

2018-07-24 14:06

〔記者謝介裕／南投報導〕五合一選舉在即，南投縣發生第一起競選看板被破壞事件，參選縣議員選舉第四選區的竹山鎮頂林林業生產合作社理事主席林本立，位於鹿谷溪頭對外要道的延溪公路路旁的看板，遭人噴上疑似「王八蛋」的塗鴉，林本立懷疑與過去的選舉恩怨有關，今日已向警方報案處理，警方受理後已深入偵辦中。

隨著縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、代表、村里長等五合一選舉，日益逼近，南投縣有意參選的人也更加積極拜票、固樁，縣內各鄉鎮市街道處處可見向選民請安、拜票的競選廣告看板及布條。

南投縣議員選舉包括平地及山地原住民在內，總共有8個選區，其中，屬於第四選區的竹山、鹿谷，應選5席，除了南投縣議會議長何勝豐及議員吳瑞芳2人尋求連任以外，蔡宜助、張志銘、許素霞等3位現任議員，均已表態轉戰竹山鎮長及鹿谷鄉長，使得該選區新人輩出，被外界視為一級戰區，使得警方對於林本立競選看板被破壞一事，也不敢等閒視之。

林本立說，從農會迄里長、鎮長、縣議員等選舉，他都曾參選，並當選過里長及縣議員，如今他身為頂林合作社理事主席，為了替筍農喉舌爭取更好的福利，遂決定回鍋參選縣議員，據其了解，截至今日為止，包括他本人在內，有意角逐第四選區的議員至少9人，呈現參選爆炸態勢，但也希望大家能公平競爭，不要使出抹黑、破壞看板的奧步。

林本立進一步表示，遭破壞的競選看板，原本噴上「王、八」2字，但之後又故意以噴漆將字跡弄成「鬼畫符」般的圈圈模樣，但仍難掩罵人「王八蛋」的意圖，令他覺得有被欺凌之感，希望警方能儘速揪出嫌犯，還他一個公道。