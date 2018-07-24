蔡英文：中國越打壓 台灣貢獻世界的決心就更大

2018-07-24 12:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今接見美國前國防部長卡特（Ash Carter），強調台灣人民面對中國打壓，不會輕易屈服於壓力、也不會放棄珍貴的民主生活方式，但我們仍然相信對話的力量，跟中國進行對話的善意不變。身為國際社會負責任的一員，台灣會持續努力維持兩岸及區域的和平穩定。

蔡英文致詞時表示，從卡特部長上次訪問台灣，這10年當中，世界經歷了很多變化，唯一不變的是我們對自由和民主的承諾。

蔡英文認為，當世界的互動越來越緊密時，對話的重要性更加無可取代。台灣和美國都支持一個自由、開放、繁榮的印太地區。事實上，台美在各層面有越來越多的雙邊對話，一起努力達成這個目標。

蔡英文舉例說明，今年「世界衛生大會」（WHA）期間，台美衛生部長在日內瓦進行了雙邊會談，深化彼此夥伴關係。透過對話，一起展現了促進全球衛生、以及維護國際秩序的決心，尤其面對當前世界局勢的變化，我們的共享價值在全球各地不斷受到挑戰，更加需要彼此間的合作。

蔡英文提到，近來，中國持續打壓台灣，斷我邦交國、強迫國際企業更改臺灣的名稱、甚至阻撓台灣在國際社會裡的活動跟貢獻，面對這些打壓，台灣人民不會輕易屈服於壓力、也不會放棄珍貴的民主生活方式，中國打壓台灣的力道越大，我們積極貢獻世界的決心就更大。

蔡英文強調，我們也仍然相信對話的力量，我們跟中國進行對話的善意不變。身為國際社會負責任的一員，台灣會持續努力維持兩岸及區域的和平穩定。