林為洲說「民調最高被做掉」 吳敦義：不要講他民調最高

吳敦義回故鄉草屯鎮，送鳳梨給該黨草屯鎮長提名人簡景賢（右3），對林為洲說被做掉一事不以為然。（記者陳鳳麗攝）

2018-07-24 12:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕針對林為洲表示「被做掉」將參選新竹縣長到底，國民黨主席吳敦義今天在故鄉南投縣草屯鎮僅對「被做掉」回應，他說，當時黨內有5個人要參選，5、6次協調都無法有民調的共識，當然就由國民黨中常會臨時會從最多人認同的人中來決定人選，未提及林為洲參選到底及黨中央做法。

吳敦義今天回故鄉南投縣，其中在草屯鎮拜訪提名參選草屯鎮長的簡景賢時，被媒體追問林為洲昨日決定參選新竹縣長到底，且說他民調最高被做掉一事，吳敦義對「民調最高」說法頗不能接受，以「不要講他民調最高」當開場白。

吳敦義說，當時黨內有楊文科、林為洲、竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華、縣議會副議長陳見賢等人說要參選新竹縣長，黨內邀集開了5、6次協調會，每次都無法達成民調優先共識，不像新北、基隆、台中都在協調後同意民調。在協調不成的情況下，當然是開中常會臨時會討論，從較多人支持認同的人選中決定代表參選者。

吳敦義也被問到對六都選戰的評估，他說，距離投票還有4個月，會贏幾個真的不清楚，尤是國民黨被清算，現已沒有錢還要借錢來選舉的情況下，真的不敢說大話。