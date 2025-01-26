為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    點名吳春城、黃國昌裝死 王婉諭：民眾黨乾脆改「壯世代力量」

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    2025/01/26 14:46

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城主力推動的「壯世代政策與產業發展促進法」近日遭疑有圖利、違反利益迴避等爭議。時代力量黨主席王婉諭昨籲，立法院下會期開議應立即廢掉荒唐的「壯促法」，獲得民進黨立委支持；她今日再抨擊，事情爆發至今，包含吳春城與民眾黨代理主席黃國昌都打算糊弄過去、裝死到底，還是民眾黨要考慮改名叫「壯世代力量」？

    王婉諭在臉書發文指出，很遺憾，從事情爆發至今，整個民眾黨沒有人要正面回應「壯世代」的爭議，吳春城發個聲明就打算糊弄過去，看準過個年大家就忘記了；在一大堆「壯世代」凍結案上簽名的黃國昌代理主席，也選擇問A答B、裝死到底。

    「利益衝突這麼明顯，民眾黨還是執意全黨壯世代，新政治的標準蕩然無存！」王婉諭直言，壯世代促進法，除了吳春城的大手大腳外，最根本的問題還是世代不正義，因為壯世代所定義的55歲以上，有工作能力與意願者，正是此刻掌握台灣權力、資源的一群人。

    王婉諭細數，從公部門的部會首長、民意代表，到私部門的董監事、高階主管，在社會的各個領域，他們都是領導者，鼓勵有權力、有資源的人積極消費、貢獻資源，沒有人會反對，大家真正無法接受的是，為了這群人另立專法來給予更多權益和資源。

    「這是在創造世代對立，還是為了自己的利益？」王婉諭質疑，目前在國會中，最符合「壯世代」定義的，不是別人，就是民眾黨團；民進黨團和國民黨團的平均年齡，只有52歲，而民眾黨團卻是 57歲。

    王批評，獲得許多青年支持的民眾黨，帶頭立法來維護壯世代的利益，那青年世代的權益又在哪裡？昨天看到多個執政黨立委，呼應時力的主張，宣示年後要提案廢止壯促法，她樂見其成，也請大家緊盯哪些黨派、哪些委員還要繼續護航吳春城與壯世代，崩世代年輕人已經過得夠辛苦了，請壯世代不要再繼續雪上加霜了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播