點名吳春城、黃國昌裝死 王婉諭：民眾黨乾脆改「壯世代力量」

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/01/26 14:46

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城主力推動的「壯世代政策與產業發展促進法」近日遭疑有圖利、違反利益迴避等爭議。時代力量黨主席王婉諭昨籲，立法院下會期開議應立即廢掉荒唐的「壯促法」，獲得民進黨立委支持；她今日再抨擊，事情爆發至今，包含吳春城與民眾黨代理主席黃國昌都打算糊弄過去、裝死到底，還是民眾黨要考慮改名叫「壯世代力量」？

王婉諭在臉書發文指出，很遺憾，從事情爆發至今，整個民眾黨沒有人要正面回應「壯世代」的爭議，吳春城發個聲明就打算糊弄過去，看準過個年大家就忘記了；在一大堆「壯世代」凍結案上簽名的黃國昌代理主席，也選擇問A答B、裝死到底。

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「利益衝突這麼明顯，民眾黨還是執意全黨壯世代，新政治的標準蕩然無存！」王婉諭直言，壯世代促進法，除了吳春城的大手大腳外，最根本的問題還是世代不正義，因為壯世代所定義的55歲以上，有工作能力與意願者，正是此刻掌握台灣權力、資源的一群人。

王婉諭細數，從公部門的部會首長、民意代表，到私部門的董監事、高階主管，在社會的各個領域，他們都是領導者，鼓勵有權力、有資源的人積極消費、貢獻資源，沒有人會反對，大家真正無法接受的是，為了這群人另立專法來給予更多權益和資源。

「這是在創造世代對立，還是為了自己的利益？」王婉諭質疑，目前在國會中，最符合「壯世代」定義的，不是別人，就是民眾黨團；民進黨團和國民黨團的平均年齡，只有52歲，而民眾黨團卻是 57歲。

王批評，獲得許多青年支持的民眾黨，帶頭立法來維護壯世代的利益，那青年世代的權益又在哪裡？昨天看到多個執政黨立委，呼應時力的主張，宣示年後要提案廢止壯促法，她樂見其成，也請大家緊盯哪些黨派、哪些委員還要繼續護航吳春城與壯世代，崩世代年輕人已經過得夠辛苦了，請壯世代不要再繼續雪上加霜了。

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