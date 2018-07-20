滅頂發起人聲援蔣月惠 號召「昨日大埔今日屏東」遊行

蔣月惠日前上警局道歉，警局無人理會、不接受，她當場大聲痛哭。（資料照）

2018-07-20 06:01

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠日前因為拆除工程，與執勤女警發生肢體衝突，蔣月惠咬傷女警後被移送法辦，她上警局跪哭道歉，警方沒有人出面接受，引發各界議論。不過昨天有網友出來替蔣月惠平反，強調蔣月惠當天之所以遭警方包圍，是因為她「不黑不貪」被吃定。現在傳出，「滅頂」發起人張仁吉號召「昨日大埔，今日屏東」遊行活動，並且聲援蔣月惠。

張仁吉在臉書表示，屏東縣政府強拆民宅，蔣月惠議員前往監督，也要被霸凌，蔣議員咬人不對，但他認為潘政府卻把議題操作成議員妨礙公務、議員咬人，卻不針對強拆民宅做出說明。

張仁吉說，「昨日大埔，今日屏東」，內政部長徐國勇才說，大埔重建是土地正義伸張，但同黨縣長卻在重現大埔恐怖，他請大家分享活動，活動達1千人參加，就要發動遊行！

張仁吉痛批潘孟安政府，遇到不一樣的議員就會有不同的辦理態度，去年周碧議員樂樂養雞場事件，周議員的老公對屏東縣政府的公務員辱罵「依你懶覺」，也不見縣長、發言人黃建嘉、農業處長開記者會譴責，連捍衛自己的公務員尊嚴都不敢，他跟其他代表去告發，議員的丈夫今年才被起訴，一樣都是議員，怎會有大小眼事件呢？

《蘋果日報》報導，對此，屏東縣政府發言人黃建嘉回應，縣府今天會開記者會，希望將所有問題說清楚。