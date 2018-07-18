藍營民調穩定領先柯P？人渣文本點出民調真相

2018-07-18 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨內部最新的3000人大樣本民調顯示，國民黨台北市長參選人丁守中領先台北市長柯文哲4.8個百分點，近期也一直維持4至6個百分點的領先；對此，柯文哲則說，輸贏看一看就好，還是努力做事。筆名「人渣文本」的輔大教授、作家周偉航分享看法，認為這份民調的數字合理，不過年輕族群沒有顯示在民調樣本內，也是個問題。

人渣文本在臉書上寫道，這份民調是真的存在，傳出來的數字看來也相對合理，可以當成是真實數據，他分析，這應是一份為期10天、把全部樣本做到3000份的滾動民調，而非一次做3000份。

人渣文本推測，這個民調的滾法是依日期用6個議員選區來滾的，如此對國民黨才相對有實益，他表示，「國民黨人可以拿來自己加總，拿總數據來說丁守中贏柯文哲，但這會沒有經過加權，也就是和年齡、性別、地區的實際人口比例有落差」。

人渣文本也指出，最近電話民調根本刷不出年輕人，有些千人民調，20-29歲的樣本都只有幾十個，這就是姚0%出現的原因之一。因應上述狀況，民調只能瘋狂加權，他話鋒一轉說，「加權過後，雖然符合方法論，但你相信會更能對應到真實狀況嗎？」

人渣文本進一步說道，國民黨這份民調，至少能呈現原始的樣本，之前信傳媒的民調，也說加權前丁守中贏柯，加權之後是柯反超快10%，就是因為存在上述問題。他強調，「加權之前的民調還是有一定參考價值，因為年輕人不出來投票的話，最後的結果很可能就會接近這樣的比例」。