獨家》黨產會：國民黨用民眾服務站拉黨友 更下令佔中山堂

黨產會查出，國民黨中委會在1955年6月發文下令，各地原有中山堂、中正堂或集會所等房屋，年久失修由地方政府負責辦理，修好後的中山堂一律交由國民黨在各地的民眾服務處站使用。圖為新化公會堂，過去長年被國民黨佔用當成新化民眾服務社，甚至更改外觀，政府取回後才得以恢復舊貌。（資料照）

2018-07-15 20:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查發現，一份被國民黨列為「機密」的黨務工作報告揭露，國民黨自民國1952年起已成立民眾服務處站。1950年代國民黨更下令，各地原有的中山堂或集會所，「一律交由所在地之民眾服務處站負責管理」。

根據1963年由國民黨中委會印製的「中國國民黨第9次全國代表大會中央委員會黨務工作報告」，內文載明總裁蔣介石在二中全會中特別提出「加強民眾服務」指示，要求樹立「一切為服務」的新觀念和新作風。

機密報告明文，「黨自民國41年起，本已成立民眾服務處站，作為結合民眾的橋樑，近年為進一步加強黨與社會的關係，更與當地黨友合作，將民眾服務處站改組為民眾服務社理事會。」

報告揭露，民眾服務社理事會產生了委員2萬2千餘人，「現有分社361個，勞工服務站407個，服務隊697個，構成了全面的服務網。」黨產會指出，當民眾服務社改成理事會後，國民黨更能以社團身分在地方鄉鎮拉黨友，以利建構地方侍從主義，讓黨國體制深入各地。

黨產會委員強調，國民黨中央委員會更於1955年6月發文下令，各地原有的中山堂、中正堂或集會所等房屋，如年久失修或損壞，必須修理者，由所在地政府負責辦理，整理後的中山堂一律交由所在地的民眾服務處站負責管理。

而國民黨中委會編印「民眾服務手冊」也載明，各地民眾服務處站取得房屋的方法，包括收回公產，各地中山堂、中正堂、民眾集會所，均收歸民眾服務社保管使用。

黨產會委員指出，各地中山堂建物多為日治時期的公會堂，戰後應收歸國有的日產，國民黨卻下令要求須交由民眾服務社保管使用，若民眾服務社不是國民黨的組織，何以有這麼大權力能無償佔用。