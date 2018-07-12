菊姐勸進國安諮委 邱太三：還在「糾纏」中

法務部長邱太三說「還在糾纏中」。（記者錢利忠攝）

2018-07-12 16:05

〔記者吳政峰、錢利忠、謝君臨／台北報導〕行政院今日宣布內閣改組，動向不明的法務部長邱太三今日證實不會接任總統府副秘書長，但未否認將接任國安會諮詢委員一職，不過他強調，雖然「大姊頭」、總統府秘書長陳菊不斷勸進接任，但兩人目前還在「糾纏」中。

邱太三表示，總統府從未請他擔任「副秘書長」，因此外界問他要不要接任該職，他僅以「抵死不從」回答；至於外傳他是因為死刑、阿扁不滿才下台，他則微笑否認，表示這非他的個性。

邱指出，他已從亞洲大學借調外派從政長達3年，按規定每學期應服教職2小時，但是公務太忙，以至分身乏術，今年4月間，行政院再次函文詢問亞洲大學的借調意願，他請亞洲大學回覆准予借調，但盡早歸建。

擔任過8個公職的邱太三強調，回學校服務一直是他的目標，今年4月起就向行政院長賴清德表達回亞大的想法，但賴不斷慰留，一直到7月才同意，因此這項辭任案是他主動提出。

面對陳菊強力勸進擔任國安諮委時一度爆氣，邱回應「她是大姊頭」，小弟如果不聽她的勸進，難免會有情緒反應，但依舊非常尊敬她的地位，目前兩人還在糾纏中，沒有確切時間表。

邱太三指出，擔任法務部長前，幾乎每年都會帶家人出國，但近2年幾乎沒有這樣的家庭行程，連去英國也是3天就返國，卸任後的第一件事，就是帶家人到日本玩6天。

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