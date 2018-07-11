歸仁雙屍案兇嫌判死定讞 監委請提非常上訴與再審

發生在2000年的歸仁雙屍命案，監委王美玉提出調查報告指出，遭判死刑確定的被告謝志宏，其原確定判決違反公平法院原則，監察院將函請法務部轉請最高檢察署檢察總長研提非常上訴與再審。（記者鍾麗華攝）

2018-07-11 15:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕發生在2000年的歸仁雙屍命案，監委王美玉提出調查報告指出，遭判死刑確定的被告謝志宏，其原確定判決違反公平法院原則，監察院將函請法務部轉請最高檢察署檢察總長研提非常上訴與再審。

歸仁雙屍命案發生在2000年6月23日，謝志宏和郭俊偉被指稱相約喝酒後，上前搭訕18歲的陳姓女子，但女子答應後又反悔，郭俊偉先是強制性交後再拿蝴蝶刀行兇，謝志宏則是接著砍48刀將女子殺死，但行兇過程被經過的86歲張姓農夫撞見，一併痛下殺手。

王美玉表示，本案雖經判決確定，但原確定判決其證據與理由架構，主要透過共同被告郭俊偉自白供述加以補強，致全案歷經11年，最高法院2011年上訴無理由駁回確定，其間歷經最高法院撤銷發回更審7次無法定讞，就謝志宏是否涉案，確有相當疑問。

王美玉指出，原確定判決未究明被告自白瑕疵，欠缺被告謝志宏涉案直接證據，且法醫文書審查鑑定認為單由創傷的數量、深淺、方向或傷口形態，均無法據以推斷行兇人數，加上本案測謊鑑定應無證據能力。

此外，最高法院歷次發回更審疑義，並未於原確定判決與更七審判決獲得澄清，認該當刑事訴訟法之聲請再審要件，調查意見併同監察院委請鑑定之犯罪現場重建鑑定報告，函請法務部轉請最高檢察署檢察總長研提非常上訴與再審。