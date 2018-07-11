新竹市長選戰 謝文進宣佈參選 藍綠參選人各有說法

國民黨副主席林政則和國民黨籍多名市議員出席謝文進（前）參選市長的說明會，備受關注。（記者洪美秀攝）

2018-07-11 12:37

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會議長謝文進今天宣佈以無黨籍身份參選新竹市長，包括國民黨副主席、前新竹市長林政則及國民黨籍12席市議員也出席、加上民進黨籍市議員鄭正宗也出席站台，都備受關注，突顯謝文進訴求中道力量、超越藍綠主軸。

民進黨提名爭取市長連任的市長林智堅辦公室主任張哲修強調，市府團隊的政績有目共睹，將會持續努力，至於選舉議題，沒有評論。只有持續的建設新竹和展現政績，才能贏得選民支持和認同。

國民黨提名的新竹市長參選人許明財則強調，謝文進會跳出來，一定是對市政不認同，也早已累積對市政的不滿，但他與謝文進參選的目的不同，他是要重返執政，而謝文進只是想把「林智堅」拉下來。

但對國民黨市議員也出席謝文進的參選宣佈會，許明財說，那只是禮貌性的出席，他相信藍軍會團結的，因為過去已付出慘痛的代價，國民黨不能再不團結了，他相信黨員絕對會團結，只有團結才能重返執政。

對於林政則出席謝文進宣佈參選市長的說明會，且送上「青連逸翰」的字畫捲軸，其用意是再上層樓、步步高升之意，對此，林政則說，如果許明財邀請他，他也會去。

新竹市議會國民黨團書記長林耕仁說，國民黨籍市議員出席謝文進的說明會，是基於議會大家庭，平常議長謝文進也很照顧各黨團市議員，因此禮貌性出席是應該的，不過，他在謝文進宣佈參選前就已離開。

民進黨新竹市黨部則發佈聲明稿指出，參選公職是國民的權利。但民進黨已提名市長林智堅角逐連任，民進黨會團結一致，全力支持政績卓著的五星市長林智堅連任成功。