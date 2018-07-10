回不來了！受颱風影響 朱立倫被迫滯留星國

正在新加坡訪問的新北市長朱立倫，受颱風影響，無法趕在今天返台。（新北市政府提供）

2018-07-10 14:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕正在新加坡訪問的新北市長朱立倫，今天中午結束「世界城市高峰會議」的公開演說後，隨即趕赴機場，但受瑪莉亞颱風影響，航班取消，朱立倫被迫滯留新加坡，只能等待返台班機恢復，無法趕在颱風來襲前坐鎮指揮，今晚將透過視訊聽取災防會議。

新北市政府發言人、新聞局長張其強指出，朱立倫7日前往新加坡參加「世界城市高峰會議」，今天上午發表演說後，隨即由會場趕赴樟宜機場，但因受瑪莉亞颱風影響，原訂搭乘的下午1點10分長榮航班及稍晚的班機全部取消，臨時再改訂下午1點25分的華航班機，因機件問題一再延後登機。

張其強表示，原本朱立倫預計11日返國，因颱風來襲，提前至今天返國，朱立倫演講結束後，直奔機場等候，直到今天下午2點，華航宣布，因發動機故障，取消原訂航班，市長必須等到返回台灣的航班恢復，隨即搭機返國。

朱立倫今晚將在新加坡透過視訊直播，參加新北市府的颱風應變工作會議，聽取災防準備簡報。

朱立倫今天上午參加在新加坡舉行的「世界城市高峰會議」，針對「城市如何面對高齡社會的來臨」，以英文發表演說，並以新北市的老人共餐、動健康、「佈老時間銀行」和長者免費老花眼鏡等政策，和與會世界各國城市首長及專家學者分享。