有人在造謠？鳳梨農北上抗議價崩 節目連線卻秒改口

2018-07-06 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕近來鳳梨生產過剩導致價格大跌，中南部5縣市約200名農民，4日北上到立法、行政兩院抗議鳳梨價格崩跌，但活動發起人、嘉義縣億鑫合作社負責人簡源松卻被爆料和統促黨總裁張安樂（白狼）有關係，簡源松雖坦言和張安樂是朋友，但5日接受節目連線時卻不斷否認，甚至還改口「上品鳳梨每斤3元收購」是沒有的事，等於打臉抗議當天所說的話，也讓節目來賓感到錯愕。

民進黨立委王定宇5日在三立節目《新台灣加油》和簡源松連線對話，針對王定宇的問題，簡源松多次表示自己不認識白狼，還說是媒體記者寫錯，並堅持沒有把鳳梨「交去南投！」但答案卻和先前告訴媒體的答案有所出入。

王定宇接著追問，「正常的水果收購價格有那種3元以內的嗎？」並問簡源松在帶領農民抗議前，農糧署1斤向他們收6元，1.2元是給合作社的工作費，4.8元是要收購劣果來製成果醬用的，「上品的正常水果我們是用10元收購的，這數字對嗎？」

針對王定宇詢問「正常水果收購價有那種3元以內的嗎？」簡源松則不斷否認「沒有啦」，王定宇聽聞感到相當無奈，直呼「那你們農民4日還去抗議，說什麼1斤1元、2元、3元的的水果，這也是你們在抗議時所說的」，但現在根本沒有3元以內的水果，怒嗆簡源松「那我還需要跟你說什麼！」