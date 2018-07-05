張榮味喊政治迫害 洪耀福：太看得起民進黨

2018-07-05 17:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕前雲林縣長張榮味因收賄遭判刑8年定讞須入獄，痛批民進黨政治迫害，國民黨雲林縣黨部主委林文進今也嗆要「用選票教訓民進黨」。對此，民進黨秘書長洪耀福今與媒體茶敘時表示，「這邏輯佷怪，搞不懂！」

洪耀福表示，張榮味的案子已經十幾年，纏訟這麼久，和民進黨有什麼關係？如果民進黨有能力操縱司法，也太看得起民進黨，「這不是政治事件，而是單純的貪汙事件」。

至於將對雲林選情造成什麼影響？洪耀福表示，這是新的變數，會對選舉造成什麼影響，審慎觀察中，張家怎麼因應這個變局，也是一個變數。

針對新竹縣選情，有媒體指民進黨新竹縣長參選人鄭朝方民調落後，洪耀福表示，鄭的知名度還沒打開，民調低是很合理的事，知名度打開、支持度就會打開。

而被問到台北市長柯文哲的母親為民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台，竹縣選情是否受柯「外溢效應」影響？洪耀福說，徐欣瑩的弟弟和柯媽很好，徐欣瑩在地方本來就很強。

洪接著話鋒一轉，諷刺「國民黨看起來很多地方都想換人」，如新竹市長參選人想換成無黨籍新竹市議長謝文進、桃園也在蠢蠢欲動，這要因應的變數，「如果國民黨新竹換人、新竹縣換人、桃園換人、新北換人，那很好啊！」

他並提及，在傳統上藍軍比較強的基隆市、新竹市、桃園市，在民進黨近一任市長不到4年的治理，可以得到人民支持；這些國民黨那麼強地方都能選情穩定，其他地方要說被中央影響而不好選，就很奇特了。因此他也勉勵各縣市，縣市長個人形象政績才是勝負關鍵，政績好、表現好，連在國民黨很強的地方，都能優勢領先。