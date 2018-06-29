被問選舉作戰策略 柯文哲傻回：還不知道怎麼選

台北市長柯文哲今出席「台北數位產業園區digiBlock Taipei」 開幕記者會，現場體驗新創團隊XR作品。（記者黃耀徵攝）

2018-06-29 12:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底選戰開打，蔡總統近日宴請北北基宜黨籍立委，討論選戰策略，民進黨台北市長參選人姚文智也受邀其中。面對民進黨著手布局選戰策略，台北市長柯文哲被媒體問到如何擬定作戰策略、是否會緊張對手有動作，柯文哲一派輕鬆說，「不會，我到現在還一副不知道怎麼選」，媒體追問是否用網軍？柯說，不會啦。

台北數位產業園區今日啟用，柯文哲前往主持啟用典禮，致詞時笑說要與以色列切磋網軍，媒體事後聯訪時候問柯，是否選戰要用網軍？柯表示，全世界資通產業，以色列是很厲害的國家，過去一兩年派團到以色列談合作事宜，資安是ICT產業重要的一部分，過去台灣在這方面發展比較少，相信未來資安與以色列有很多合作。

有媒體問到蔡總統與黨籍立委討論北市選戰策略，是否會緊張？柯文哲說，不會，他到現在還不知道怎麼選，媒體追問是否用網軍？柯立刻說，不會。

不過柯文哲計畫以海選方式招募競選團隊的人才，媒體關心籌備的進度，柯文哲表示，已有訂定相關期程，7月2日上網、14日舉辦，招募發言人、組織、隨行幕僚以及文宣等，什麼人都有，還在草擬文案。

民進黨籍新竹市長林智堅昨天在IG發文，和柯媽媽何瑞英女士巧遇，齊到新竹城隍廟上香祈福，被解讀是拉攏綠營。對此柯文哲笑說，他媽媽唯一娛樂就是拜拜，遇到誰就跟誰一起去拜，這小事。但媒體質疑是否約好一起去，柯說，她常常去拜拜人家就在廟裡等她吧。

除了柯媽媽被捕捉到與新竹市長同框，柯文哲也不忘布局選戰，不僅拜會前立法院長王金平請益，也參加宗教團體活動，媒體問是否藍綠、宗教票都要搶？柯文哲說，就算沒有選舉，他每天都會見到很多人，這很正常，看到不同的人。