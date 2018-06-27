龍門漁港突堤碼頭設計說明會 陳光復聆聽地方意見

2018-06-27 19:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕龍門新建突堤碼頭說明會，今日在漁具整補場舉行，縣長陳光復到場聆聽地方意見，允諾全力支持龍門地方建設，突堤碼頭第一期完工後，將向中央爭取第二期工程經費，以回應民眾期待。

龍門漁港因港區寬闊，受到天候因素影響泊區船隻停泊穩定性不佳，經議員和地方爭取，縣府自籌新臺幣1500萬元進行突堤碼頭第一期工程，工程即將進入規劃設計和發包階段，為整合地方意見，今日在漁具整補場舉辦說明會，由工務處長蔡淇賢報告，包括議員成萬貫、龍門村長許文志、社區發展會理事長林輝賓及漁民朋友都到場提出建言。

陳光復表示，身為湖西子弟的他，全力支持湖西鄉地方建設，過去已陸續進行龍門漁具整補場、周邊道路改善、閉鎖陣地景觀改善、戰地體驗觀光計畫及閉鎖陣地下坑道內部通風設備工程，再加上龍門與嘉義布袋間的航線，串連帶動湖西鄉發展繁榮，突堤碼頭第一期工程完工後，將向中央爭取第2期工程經費，逐步改善龍門漁港泊地不穩問題。

當地漁民提出如碼頭階梯間隔縮短、路燈、水電等建言，議員成萬貫也表示第一期工程可容納停泊船隻數太少，建議工程一次完成100公尺，增加停泊數。對此，陳光復表示，縣府先完成第一期工程，明年才能向中央爭取續建第二期工程經費。第一期工程規劃長50公尺，寬7.2公尺，足以容納兩台汽車會車通行，設計6個靠船部，預估今年7月規劃設計、8月發包，半年內完工。