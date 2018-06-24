台美有望復交？ 新勇哥物語：台灣最大問題在國家認同分歧

2018-06-24 09:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕台美恢復邦交﹖新勇哥物語直言，台灣最大問題是國家認同分歧，不在國際是否承認，美中幾十年來都在打台灣牌，台灣夾在兩強間成為棋子，一切言之過早﹗

勇弟今指出，美國資深聯邦眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher）6月21日提案要求美國政府，著手準備恢復與台灣邦交。提案指出，台灣從未被北京共產政權管轄，中共一直以一中原則，阻止台灣參與國際組織和活動，他呼籲美國改採符合現況的「一中一台」政策，承認台灣為主權獨立國家，有別於中共政權，大力支持台灣全面參與聯合國。

勇哥回想到，白宮國安顧問波頓（John Bolton）2016年1月也曾呼籲川普檢視「一中政策」，恢復對台外交關係。

勇弟認為，這樣看來，台美恢復正常外交關係，美國與台灣建交應該有望囉？美國在台協會提升為美國駐台大使館也就不是癡人說夢了！？

勇哥直言，今天台灣最大問題是國家認同分歧，不在國際是否承認，如果台灣內部對台灣是否為主權獨立國家沒辦法建立共識，台海兩岸究係國與國不同，抑或只是戶籍不同，而非國籍不同？仍然人言言殊。假設自己都不認為台灣是一個有別於中國的另外國家，其他國家怎會來承認台灣是新國家，進而建立正式外交？

勇弟問，羅拉巴克眾議員在國會的正式提案，加上白宮國安顧問波頓的呼籲主張，台美建交應該水到渠成才對！？

勇哥評估一切言之過早吧？他分析美國政府對台政策，雖然不接受中華人民共和國所稱台灣是其一部分主張，卻也認為台灣國際地位對美國而言是懸而未決的﹔除非美國改變其對台的一中政策，但目前看不出來川普有意調整。

勇弟整理最近美國參眾兩院通過台灣旅行法，又有國防授權法的推動，可說川普上台後，基於美國利益，台美實質關係是空前的好，但是否也要小心當美中貿易大戰，與區域戰略衝突，一旦有了符合美國利益解決方案擺中間，台灣利益可能又被擺一邊？

勇哥認同這看法，分析幾十年來，美中都在打「台灣牌」，台灣夾在兩強間，也常成兩國棋子、甚至是犧牲品。台灣有自己的國家利益，當台灣國家利益與美國國家利益有所牴觸時，美國是不會為維護台灣利益而犧牲自身利益的。特別是商界出身的川普，算盤可是打的精得很！