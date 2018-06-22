月票0元突顯悠遊卡該升級？姚文智：1年完成架構

民進黨台北市長參選人姚文智（右）。圖為姚文智發布623大型造勢活動CF。（資料照）

2018-06-22 06:11

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨晚（21日）11時接受政論節目訪問表示，談到月票0元政策，會被外界斥為無稽之談，是因目前悠遊卡紅利回饋遠低於信用卡；倘若能升級悠遊卡，結合電子支付與指尖經濟的效益，小額支付累積捷運里程，讓台北邁向無鈔化時代，一旦市場做大，0元自然有可能。他評估，由他來做，1年就能將這樣的制度有所架構。

姚文智說，目前台北捷運、公車補貼一年花費達80億元；他解釋，自己提出的月票0元政策，是建立在智慧經濟的基礎上，從「開拓效益」的角度出發，而台北市長柯文哲的1280元、國民黨台北市長丁守中的800元，兩人都是走「拿錢補貼」的傳統取徑，自己的主張與兩人截然不同。

姚文智說，北市府明明就有一個全國發卡量高達6200萬張的悠遊卡，事實上，目前銀行發行的信用卡加起來不過4100萬張。然而，悠遊卡搭乘捷運的里程回饋或消費點數回饋，卻通通不及格。他計算，目前悠遊卡紅利回饋只有0.0005，也就是百分之0.5，信用卡則是1.5％到2％之間，因此升級、重整悠遊卡的功能，是必然要做的事。

他重申，早在4個月前就提出該政策，若智慧城市發展到位，能夠努力協調電子票證、電子支付，以及公私部門、公共運輸營運的整合，當小額支付無鈔化的時代來臨，提高大家的誘因去刷卡，取得點數與里程回饋，市場就會愈來愈大，0元月票自然有可能。

對於有鄉民計算每月要消費6萬才有可能0元，姚回應，這些網友討論的只有電商，但未提及指尖經濟的部份。他說，若一個家庭內，小額支付都用悠遊卡，有可能集合家裡的親人到一張經常使用的卡身上，運用得當也靈活。

姚文智說，他知道自己是「媒體劣勢」，提出此政策產生的效應，雖一時看不到，但相信「真相愈辯愈明」。

姚認為，當小額支付無鈔化的時代來臨，大家都會有誘因去刷卡取得點數與里程的回饋，市場就會愈來愈大。他也說，日前在議員的座談會上，面對台下的阿公阿嬤，他想到，這項政策若無現金化成真，甚至可以解決部分紙鈔轉型正義的問題。