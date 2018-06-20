八百壯士最後遊行 高呼「要像打不死的蟑螂一樣」

2018-06-20 17:13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕軍人年金改革案預計今日三讀通過，「埋鍋造飯」達485天的反年改團體「八百壯士」，下午也進行最後一次遶境遊行。過程中，指揮車上的人員高呼「我們要像打不死的蟑螂一樣，只要蔡政府不倒，我們就一直纏著他們好不好！」以激勵群眾士氣。

軍人年金改革案今日預計將在立法院完成三讀程序。在立法院周遭「埋鍋造飯」抗爭長達485天的反年改團體「八百壯士」，也即將完成階段性任務，結束在街頭抗爭的活動，並轉型為協會，進入年改長期抗戰。

「八百壯士」下午3點號召約500名支持者進行可能是最後一次的繞行抗議。大隊人馬在指揮車的帶領下， 從立法院旁的青島東路出發，一路繞經忠孝東路、林森南路、徐州路，最後經由中山南路繞回青島東路外的抗爭現場。

過程中，群眾一路高鳴瓦斯汽笛，並用喇叭播放軍歌表達訴求，沿路向民眾及警察爭取支持，雖在行經台大醫院旁時，指揮車降低喇叭音量，避免打擾到病患，但在行經台大兒童醫院時忘記控制音量，仍以高分貝厲聲抗議。

在遊行過程中，指揮車上的主持人為激勵群眾士氣，一度還比照軍隊訓練方式，讓群眾大聲答數、踏步；指揮車在情緒激昂處，還脫口說「我們要像打不死的蟑螂一樣，只要蔡英文政府不倒，我們就一直纏著他們好不好？」讓旁人傻眼以對。