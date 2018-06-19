北農風波不斷 陳景峻：該扛的責任我會扛

陳景峻受訪強調該扛的責任他會扛。（記者楊心慧攝）

2018-06-19 15:33

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司風波不斷，吳音寧今在臉書發文強調北農是間自負盈虧的公司，並PO出《台北市政府投資事業管理監督自治條例》，內容提到北農非市府股權代表，由市府指派股權代表1人列席報告即可，外界解讀吳不願再赴議會備詢；陳景峻對此說：「該我扛就我扛，只是說事情希望不要太政治化。」

北農原本將在今下午召開臨時董事會，未料董事出席人數不足，僅15分鐘即宣告流會。吳音寧在受訪時則強調，今天是臨時董事會，相關的發言就交由董事長發言。

現場媒體問陳景峻是否會認為吳臉書PO文及「董事會之事應由董事長發言」的說法是在推卸責任？陳則表示，該扛的他會扛，「全部我負責也沒問題，只是希望北農別成政治角力的場所。」至於北農的風波是否會因這次流會越演越烈？陳景峻則說：「應該不會吧！這已經告一段落。」

先前北農總經理吳音寧在議會不斷遭議員抨擊，7大公會則聯合出面力挺她，也質疑「有哪個果菜批發市場的總經理每天被叫去議會質詢？」

吳音寧今在臉書發文，內容提到《台北市政府投資事業管理監督自治條例》市府資本額未超過50％投資事業，總經理或董事長是市府股權代表，經市議會邀請應列席報告；如二者均非市府股權代表，由市府指派股權代表1人列席報告，並強調目前北農應要回歸法規、回歸作為產銷平台的使命與任務，才是對農民及消費者最大的助益。